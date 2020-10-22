Усі просто в ауті

Відома модель Леоніла Гузь, яка перемогла на "Міс Україна 2018", показала пружні форми

Зірка регулярно балує своїх шанувальників спекотними фотографіями, на яких демонструє завидні частини тіла, пише Politeka.net.

Гузь опублікувала фото у відкритій сукні, яка частково оголює груди моделі. Також видно її живіт і навіть труси.

Модель позирувала стоячи в стіни. Одну руку вона тримає на талії, а іншу - на шиї. Волосся дівчини-зібрані.

Для цього лука вона відмовилася від аксесуарів, щоб не отвлікатьвніманіе від головного.

Відзначимо, таке спокусливе фото буквально позбавило фоловерів моделі дару мови. Багато хто не зміг навіть нічого написати в коментарях і просто засипали піт сердечками.

Ті, у кого слова все ж знайшлися, пограбували короткими компліментами.

"Красиво", "Шикарно", "просто вау", пишуть в мережі.

Нагадаємо, раніше Леоніла Гузь Вже позувала в цьому пікантному вбранні. Низ не приховав трусиків Леоніли, а верх стиснув груди так, що вона прямо вилізла знизу. Дівчина сиділа на стільці і розставила ноги. Гузь доповнила образ босоніжками на підборах, а волосся зібрала в косу.

Користувачі Мережі мало не зійшли з розуму від краси знаменитості.

Нагадаємо, "Міс Україна" Гузь забула про білизну, роздражнивши пружними принадами.

Також Politeka писала, що Міс Україна Леоніла Гузь блиснула пружними сідницями без білизни.

А ще Politeka повідомляла, що довгонога Міс Україна Леоніла Гузь полонила нереальними видами в боді.