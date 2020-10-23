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Знамениті артистки обожнюють вбиратися, тому часто прикрасою їх фігурки стають різноманітні корсети і корсетні сукні

Politeka.net згадувала, як виглядають найвідоміші зірки в корсетах.

Пишногруда "наречена" Гаріка Харламова Яна Кошкіна обожнює корсети, адже їй є, що показати. Вона із задоволенням дражнить своїх шанувальників жаркими кадрами, виставляючи напоказ свій соковитий бюст.

А ось у екс-дружини Харламова, актриси Христини Асмус більш скромні форми. Але це не привід не носити корсети. На зйомках шоу "Золото Геленджика" вона носила вельми пікантні сукні.

Співачка Наташа Корольова любить підкреслити достоїнства фігури корсетними сукнями. Незважаючи на свій вік, красуня любить відверті вбрання.

А Анна Семенович за допомогою корсетів утримує в потрібному положенні свої величезні груди. Артистка не раз говорила, що вважає свою пишну фігуру перевагою.

Любить козирнути своїм бюстом і співачка Ані Лорак. Її вбрання для кліпів і концертів виглядають надзвичайно.

Світлана Лобода теж дозволяє собі носити корсетні сукні, які підкреслюють її спокусливі форми.

Київська модель Олена Омович, яку називають українською версією Кардашьян, - щаслива володарка шостого розміру грудей. Свій бюст вона любить поміщати в різноманітні корсети.

Нагадаємо, що розкішна Лобода подражнила видами в сукні з екстремальним розрізом: "О, йошкін кіт...".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак здивувала величезним бюстом у непристойному декольте: "П'ятого розміру?".

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