Через слабку економіку і швидкий темп старіння населення українці можуть залишитися без пенсій

Про це пише видання Мінфін.

За словами екс-глави Мінфіну Тимофія Мілованова, під час роботи в Німеччині йому порадили не розраховувати на державну пенсію і самостійно збирати на заслужений відпочинок.

Він запевняє, що для гарної пенсії потрібно зі свого доходу відкладати якусь частину грошей.

"Тому що люди живуть все довше, а народжують дітей все менше. Тому державна пенсія хоч і буде, але неадекватно маленька. Вони порадили, щоб я на цю пенсію не розраховував і накопичував сам. Що я і роблю. Така ж ситуація в Україні. Або навіть гірше, тому що економіка у нас слабша, ніж німецька", - розповів екс-міністр.

Поки його колеги в США відкладають собі на пенсію по 10-15% від загального доходу, українці очікують великих пенсійних виплат від держави, і це, як стверджує Милованов, найбільша помилка.

Сам же екс-міністр на пенсію відкладає від 10 до 40% від доходу.

"...Якщо нічого не відкладати, то на пенсії не матимеш грошей. Це дуже погано, що зарплати маленькі, що Пенсійний фонд в країні маленький. І саме тому потрібно розраховувати на себе", - продовжив Милованов.

Підсумовуючи, колишній глава Мінфіну порадив частину коштів залишати на депозитах у банках, а частину вкладати в ОВДП і міжнародні цінні папери.

Раніше глава Кабміну Денис Шмигаль попереджав, що через 15 років українці можуть зовсім залишитися без пенсійних виплат.

Справа в тому, що через 15 років Україна більше не зможе виплачувати пенсії населенню, так як на одну працюючу людину припадатиме два пенсіонери. У зв'язку з цим в уряді зараз активно працюють над введенням накопичувальної пенсійної системи, завдяки якій українці зможуть "відкладати" гроші на заслужений відпочинок.

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