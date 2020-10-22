Знамениті чоловіки нерідко вибирають собі в дружини молодих дівчат, особливо коли для них це не перший шлюб

Politeka.net згадала зіркові пари з великою різницею у віці і зібрала фото подружжя.

Красива молода дружина дісталася мандрівникові і ведучому "Світ навиворіт" Дмитру Комарову. Його обраницею стала модель, володарка титулу "Міс Україна" і партнерка по "Танцях з зірками" Олександра Кучеренко.

Російський шоумен і продюсер Олександр Цекало, який був одружений на Лоліті і сестрі Віри Брежнєвої Вікторії, одружився на 29-річній художниці Дарині Ервін. Екзотична красуня стала четвертою дружиною 59-річного Цекало.

66-річний музикант Андрій Макаревич нещодавно повідомив, що теж в черговий раз одружився. Його четвертою офіційною дружиною стала журналістка Ейнат Кляйн, якій всього 36 років.

Український співак Віктор Павлик теж одружився в четвертий раз. 26-річна Катерина Репяхова є також концертним директором артиста. Пара зареєструвала шлюб в травні, а пишне торжество довелося спочатку перенести через карантинні обмеження, а потім і зовсім скасувати через трагічний відхід із життя 21-річного сина співака.

Нагадавши, дружина Комарова з "Світ навиворіт" приголомшила схожістю з Анджеліною Джолі в розкішному образі: "дуже стильно".

Як повідомляла Politeka, Віктор Павлік натякнув на висунення від "Слуг народу", українці вражені: "Який сором".

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