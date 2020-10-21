Опалення в деяких містах можна не чекати

В Україні варто очікувати зниження рівня оплати за газ

21 жовтня Кабінет Міністрів України прийняв рішення про зміну Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Дана постанова ділить борги ТЕЦ перед "Нафтогазом" за використаний газ для виробництва тепла та електроенергії.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що дане рішення призведе до зниження рівня оплати за природний газ для виробництва електроенергії і буде причиною звернень НАК "Нафтогаз України", який буде вимагати компенсацію витрат за рахунок державного бюджету, пише РБК.

Варто відзначити, що за постановою показники розрахунків ТЕЦ за "блакитне паливо" для виділення тепла і електрики з НАК "Нафтогаз України" будуть розраховуватися окремо.

У пояснювальній записці йдеться, що поточні норми не давали "Нафтогазу" встановити ліміти газу, в результаті чого під загрозою опинився опалювальний сезон в деяких містах.

У документі зазначили, що з 30 підприємств ТЕЦ і 5 генеруючих компаній, НАК "Нафтогазу України" заборгували за постачання природного газу - 25 підприємств.

Зокрема, таку ситуацію спостерігають у Білій Церкві (Київська область), де місцева теплоелектроцентраль повністю перестала виробляти електричну та теплову енергію через борг за спожиту енергію в 513 млн грн населенням та багатомільйонну заборгованість самого підприємства.

При цьому заборгованість зазначеної ТЕЦ за газ для виробництва теплової енергії становить лише 2,3 млн грн. В результаті 60 тисяч осіб населення може залишитися без тепла цієї зими.

У Кабміні знайшли вихід - поділ відповідальності в частині оплати за газ, використаний для виробництва електрики і тепла. У документі стверджується, що таке рішення дозволить "Білоцерківській ТЕЦ" мати ліміти газу, які гарантуватимуть стабільний опалювальний сезон.

Завдяки постанові "Нафтогаз" може постачати газ, у випадку станом на 23 число місяця, рівня оплати виробника теплової енергії не нижче 90%. А для виробника теплової енергії, майно якого перебуває під управлінням Фонду держмайна, і що використовує газ для виробництва теплової та електричної енергії - не нижче 60%.

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