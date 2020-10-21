Російська співачка Альбіна Джанабаєва, яка раніше виступала в колективі ВІА Гра, розбурхала пікантним образом

Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram зірка виклала фото, на якому постала в спокусливому вигляді.

На дівчині надіто рожеве розкішне плаття, що не приховує рук і плечей співачки, причому, руки Альбіна тримає на поясі, що підкреслює її рішучий вигляд.

Волосся знаменитості розпущене і гладко зачесане, звертає на себе увагу яскравий колір помади на обличчі співачки.

Джанабаєва анонсувала вихід свого інтерв'ю в одному з журналів, а також розповіла, про що в ньому йтиметься.

"Про відпочинок, чоловіків і самоконтроль... коротко і ясно", - написала вона.

Варто зауважити, що за час, проведений у ВІА Грі Альбіна відчутно покращала. Спочатку шанувальники групи говорили, що вона не "вписується" в колектив через відсутність видатних форм, але потім змінили свою думку.

Ось і зараз шанувальники засипали співачку компліментами в коментарях.

"Красива дівчина ти яка красива дівчина🌸 💮 🌸 як весняна квітка 💋 ви дуже красива 🔥 ❤ ️ красуня! Як завжди ви сяєте! 💞💞💞❣️❣️❣️❣️💕💕💕💕💕❤️❤️❤️❤️❤️❤️💞💞💞💞 Вааау, дуже красива💔 🔥 як завжди прекрасна 😍 яка ж Ви все-таки красива ❤ ️ любимо і чекаємо випуск 💥 💕 сукня вогонь, втім як і ви самі🔥) Ваау😍😍😍 😍😍😍😍 💖💖💖", – написали вони.

Раніше ми писали, що Альбіна Джанабаєва постала в наряді пастельних тонів. Зірка постала в комбінезоні молочно-кремового відтінку розташувалася в кріслі тримаючи перед собою лілову квітку.

Співачка закрила їм мало не пів обличчя, залишивши очі, в яких читається її романтична душа. Джанабаєва з легкою посмішкою кинула грайливий погляд в камеру. Кадр припав до душі шанувальникам.

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