Зірка фільмів студії "Квартал 95" Анастасія Задорожна похвалилася розкішною фігурою в строгому вбранні

Фотографії знаменитість опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.

Так, красуня позує на вікні, спершись на ручку. Піджак знаменитість вирішила розкрити, оголивши точену фігуру в діловому вбранні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Красуня моя«," Настенька до чорта всі проекти!!!Ти прекрассна!!!Кохана!", "постройнела», «шикарна», «божественно", " в якості виконроба! Або виконробки це вже кому як подобається я",» це не ти на фото", - пишуть вони.

До цього ми писали, що 35-річна зірка фільмів "Квартал 95" Анастасія Задорожна не втрималася, щоб не поділитися з публікою своїм подружнім щастям.

Актриса опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в стильному брючному костюмі молочного відтінку і кедах. На чорно-білому знімку дівчина стояла посеред вулиці в обіймах коханого: розпатлана Настя притулилася до нього, обдарувавши щирою, широкою посмішкою.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі переплутали її чоловіка зі спини з актором, а нині президентом України, Володимиром Зеленським, разом з яким вона знімалася у фільмах "Квартал 95".

Нагадавши, гаряча зірка фільмів із Зеленським приголомшила зміною в житті: "Ну, ніфіга собі!".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Задорожна дала пораду всім жінкам, з чого почати весну.