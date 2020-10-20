Зірка фільмів студії "Квартал 95" Анастасія Задорожна похвалилася розкішною фігурою в строгому вбранні
Фотографії знаменитість опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.
Так, красуня позує на вікні, спершись на ручку. Піджак знаменитість вирішила розкрити, оголивши точену фігуру в діловому вбранні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.
"Красуня моя«," Настенька до чорта всі проекти!!!Ти прекрассна!!!Кохана!", "постройнела», «шикарна», «божественно", " в якості виконроба! Або виконробки це вже кому як подобається я",» це не ти на фото", - пишуть вони.
"Наречена" Харламова задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим образом: "Дика кішка"
"Ледве сидить вже і на маму накричав": Данилко в образі Сердючки дозволив собі зайвого на "Танцях з зірками"
"Запухла" Кароль на тлі чуток про вагітність здивувала змінами у фігурі: "Тіночку щось розносить"
"Так робити не можна": в "Дизель Шоу" здивувалися нахабству "Кварталу 95", скандал не вщухає
До цього ми писали, що 35-річна зірка фільмів "Квартал 95" Анастасія Задорожна не втрималася, щоб не поділитися з публікою своїм подружнім щастям.
Актриса опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в стильному брючному костюмі молочного відтінку і кедах. На чорно-білому знімку дівчина стояла посеред вулиці в обіймах коханого: розпатлана Настя притулилася до нього, обдарувавши щирою, широкою посмішкою.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі переплутали її чоловіка зі спини з актором, а нині президентом України, Володимиром Зеленським, разом з яким вона знімалася у фільмах "Квартал 95".
Нагадавши, гаряча зірка фільмів із Зеленським приголомшила зміною в житті: "Ну, ніфіга собі!".
Як повідомляла Politeka, Анастасія Задорожна дала пораду всім жінкам, з чого почати весну.