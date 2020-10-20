Українська телеведуча Ольга Фреймут вже почала готуватися до нового випуску шоу "Танці з зірками"
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість розмістила відео своєї чергової репетиції на своїй сторінці в "Instagram". Після успішного виступу у восьмому ефірі танцювального шоу, вона разом з партнером Іллею Падзіною почали розучувати денс ап під керівництвом хореографа яни заєць.
У ролику Ольга Фреймут постала в короткій чорній сукні з розвіваються рукавами, чорних лоссинах і контрастних рожевих туфлях на високій шпильці. У якийсь момент телеведуча накинула зверху рожеве пальто. Ілля Падзіна прийшов танцювати в спортивному костюмі, кросівках і підвернутій шапочці на маківці.
"Моя богиня денс апу", - зазначила Яна Заєць, поки знімала ролик. - "Ми вже тренуємося".
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"Це мій улюблений танець", - зізналася Ольга Фреймут на відео.
Раніше зірка " Ревізора "неодноразово влаштовувала перепалки з суддею" Танців з зірками " Катериною Кухар. Так в одному з останніх випусків балерина розкритикувала Фреймут і заявила, що "у рухах не було грації, а в стегнах – сексуальності". Ольга викликала свою опонентку на баттл.
Катерина Кухар погодилася і показала разом з Фреймут окремий номер у дев'ятому випуску. Багато телеглядачів обурилися, що так і не побачили справжнього танцю на паркеті.
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