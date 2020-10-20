Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи перетворилася на справжню амазонку

Зірка заробила собі величезну фан-базу, пише Politeka.net. Знімки артистки "гуляють" по всіх можливих фан-сторінках.

В одному з останніх постів відповідної групи з'явилося архівне фото, на якому Емілі постала в костюмі дикої амазонки.

Так, "спокусниця" одягла ліфчик і маленьку спідничку, яка навряд чи щось прикривала. Костюм був створений з тканини, що нагадує шкуру тварини з хутром.

Уздовж пружного животика йшла лінія, яка тягнулася до спіднички.

Маленький наряд мав ще й виріз, який оголив пружну сідницю.

Доповнювала образ пишна зачіска і якийсь хижий погляд. Очі були підкреслені чорним олівцем.

Від стрункої моделі неможливо відірвати погляду.

За п'ять годин пост зібрав всього 50 лайків, адже група тільки набирає популярність.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в чорному облягаючому топіку, який оголив струнку талію і пружний животик. Топ був пошитий так, що одне плече красуні було оголено, а одна рука була прихована під тканиною.

Також зірка була в облягаючій спідничці, натягнувши з боків мотузочки, тим самим зробивши наряд ще коротше.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи позувала в монокіні з глибоким декольте і мила панамка з леопардовим принтом порадували користувачів.

Чорний купальник ідеально поєднувався з головним убором, а невеликий золотий ланцюжок вдало завершив образ. Повернувшись до камери боком, Ратаковськи ще й вдалося посвітити бюстом з вигідного ракурсу.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі