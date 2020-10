View this post on Instagram

Я бы хотел поставить нашу свадьбу на slowmo, пережить ещё раз и даже сейчас, когда пишу эти строки - расплываюсь в улыбке и нежности. ⠀ Я очень ждал НАШ ДЕНЬ, я его представлял и прокручивал, но даже в самых смелых мечтах не мог представить, что будет ТАК КРУТО🔥🔥🔥 ⠀ Милые наши @love__agency я до сих пор не понимаю, как вы это все организовали. Это же мини Евровидение! 100 человек команды! Эти был для нас такой мастер-класс профессионализма, что просто ах ❤️ ⠀ Спасибо огромное @zafferano_zoloche, что мы смогли за месяц втиснуться в ваш плотный график, вы для нас строили и продлевали 😜 ⠀ @blossom_design.com.ua Я НЕ ВИДЕЛ ЕЩЁ ТАКОЙ КРАСОТЫ! Больше 1000 свечей, живые цветы, оформление и зона церемонии, аналогов которой ещё не было 👏 ⠀ Звук и видео - как на Олимпийском😍 @franz_audio Благодарю 🚀 ⠀ Когда мы пришли в зал, то чуть офигели - восемь фотографов, видео и одни вспышки🙏 ⠀ Но когда увидели результат - поэтому ❤️ ⠀ Photo @vitaliymelnik @masha.golub @taranenkopro @rasputinviktor @yuriy.reva @deusflow Video @portrait_video @romanbelo ⠀ @nika_konstantinova и @sergey__luchik - Я полностью доверился организаторам, как ведущий - расслабился и «о, чудо» я стал гостем и смеялся, ловил подколки и просто наслаждался. Вы большие умнички!! ⠀ Muah @nasti_mekheda ⠀ Dress @crystalsalon.kyiv @millanova_kyiv ⠀ Нереальный торт @bize_kiev ⠀ Rent decor @famiglia_catering ⠀ Наш DJ @igor_skliar - wow🚀 ⠀ @evgenykhmara обожаю тебя уже много лет, спасибо 🙏 ⠀ Настя aka @kola__official - твой голос теперь в моей памяти на нашем первом танце. ⠀ @thecavaliersband - ух мы зажгли с вами🔥 ⠀ @romanbondarchukillusionist 🙏🙏🙏 ⠀ @v_serduchka И вся команда - это был просто РАЗРЫВ! Я в какой-то момент боялся, что ресторан вынесут по камешкам)) ЭТО НЕЗАБЫВАЕМО 🔥🔥🔥 ⠀ Отдельная благодарность @vishnevska.studio за крутезную полиграфию👏 ⠀ Вы все, более ста человек сделали нашу #свадьбугода ⠀ С любовью, семья Остапчуков 😘 ⠀ #свадьбагода #вместемыможемвсе