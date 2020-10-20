Володимиру Остапчуку, який відгуляв гучне весілля з Христиною Горняк, ніяк не можуть пробачити скандальне розлучення з дружиною і матір'ю двох його дітей

У відповідь на радісні завління телеведучого про те, як він щасливий з новою дружиною його намагаються дорікнути в тому, що він кинув Олену Войченко, з якою прожив 12 років. Телеведучого закидали гнівними коментарями на сторінці в «Інстраграм».

"Це жахливо... співчуваю колишній дружині, почувши такі слова з відео", "навіщо показувати своє щастя на камеру? Це якийсь спектакль!", "Ну, пандемія - це не найкращий час для весіль, могли б просто розписатися і не влаштовувати це шоу, це не Захід першої необхідності", "а дружину з дітьми чому на весілля не запросили???? Адже саме вони найголовніші люди у Вашому житті, хоч ви цього і не усвідомлюєте поки. І будуть найважливішими для вас завжди....", "А як же раз і назавжди? Ці слова нічого не означають? Можна обіцяти, кидати, змінювати?» ,- пишуть в мережі.

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Я бы хотел поставить нашу свадьбу на slowmo, пережить ещё раз и даже сейчас, когда пишу эти строки - расплываюсь в улыбке и нежности. ⠀ Я очень ждал НАШ ДЕНЬ, я его представлял и прокручивал, но даже в самых смелых мечтах не мог представить, что будет ТАК КРУТО🔥🔥🔥 ⠀ Милые наши @love__agency я до сих пор не понимаю, как вы это все организовали. Это же мини Евровидение! 100 человек команды! Эти был для нас такой мастер-класс профессионализма, что просто ах ❤️ ⠀ Спасибо огромное @zafferano_zoloche, что мы смогли за месяц втиснуться в ваш плотный график, вы для нас строили и продлевали 😜 ⠀ @blossom_design.com.ua Я НЕ ВИДЕЛ ЕЩЁ ТАКОЙ КРАСОТЫ! Больше 1000 свечей, живые цветы, оформление и зона церемонии, аналогов которой ещё не было 👏 ⠀ Звук и видео - как на Олимпийском😍 @franz_audio Благодарю 🚀 ⠀ Когда мы пришли в зал, то чуть офигели - восемь фотографов, видео и одни вспышки🙏 ⠀ Но когда увидели результат - поэтому ❤️ ⠀ Photo @vitaliymelnik @masha.golub @taranenkopro @rasputinviktor @yuriy.reva @deusflow Video @portrait_video @romanbelo ⠀ @nika_konstantinova и @sergey__luchik - Я полностью доверился организаторам, как ведущий - расслабился и «о, чудо» я стал гостем и смеялся, ловил подколки и просто наслаждался. Вы большие умнички!! ⠀ Muah @nasti_mekheda ⠀ Dress @crystalsalon.kyiv @millanova_kyiv ⠀ Нереальный торт @bize_kiev ⠀ Rent decor @famiglia_catering ⠀ Наш DJ @igor_skliar - wow🚀 ⠀ @evgenykhmara обожаю тебя уже много лет, спасибо 🙏 ⠀ Настя aka @kola__official - твой голос теперь в моей памяти на нашем первом танце. ⠀ @thecavaliersband - ух мы зажгли с вами🔥 ⠀ @romanbondarchukillusionist 🙏🙏🙏 ⠀ @v_serduchka И вся команда - это был просто РАЗРЫВ! Я в какой-то момент боялся, что ресторан вынесут по камешкам)) ЭТО НЕЗАБЫВАЕМО 🔥🔥🔥 ⠀ Отдельная благодарность @vishnevska.studio за крутезную полиграфию👏 ⠀ Вы все, более ста человек сделали нашу #свадьбугода ⠀ С любовью, семья Остапчуков 😘 ⠀ #свадьбагода #вместемыможемвсе

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У той же час шанувальники Остапчука підкреслюють, що він має право на щастя і не розуміють нападок на його адресу.

"Чому люди такі злі? (Коменти-жесть)адже кожна людина має право бути щасливою... Бажаю вам щастя і любові👍👍👍❤️❤️❤️», «і не слухайте нікого, хто проти вас і вчить нормам моралі ☺ ️ не всім дано зустріти справжню половинку, відчути ту пристрасть, яка охопила вас... не слухайте... любіть так само і кайфуйте один від одного", "з приводу" щастя любить тишу", згадується цитата з фільму:"щаслива ти, Катька (так звали героїню), а щастя людям очі ріже"... Не всі можуть адекватно переносити успіх інших😉 а мені подобається, що в наш час люди зустрічаються, люблять, щасливі) хочеться, щоб всім було добре...але це життя...і буде так, як має бути... подобається це комусь чи ні...» ,- пишуть в мережі.

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Самая необычная, яркая, тёплая и точно отображает нашу любовь и наш мир. ⠀ Спасибо огромное @portrait_video за то, что не пошли по шаблону, не делали ванильных облаков, а создали целый фильм. ⠀ Сотканный из ночного города, цветов в волосах и звуков каблуков по Пассажу. ⠀ Как же это кайфово, когда вся команда чувствует нашу любовь, смотрит нашими глазами и проживает эти моменты вместе. ⠀ Безгранично благодарны за то, что стали вашими героями. ⠀ Киноленты, в которой мы крепко за руки. ⠀ Мотор❤️ Inspired @love__agency Location @hiltonkyiv ⠀ #свадьбагода #lovestory

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Нагадаємо, нова дружина Остапчука боляче вколола колишню ведучого, мережа кипить: "ідуть до молоденьких".

Як повідомляла Politeka, Остапчук своїм весільним фото нарвався на жорстку критику і порівняння з Добриніним.

Також Politeka писала, що Остапчук розплакався на власному весіллі, кадри: "мила, я не обіцяю, що зможу…»