Володимиру Остапчуку, який відгуляв гучне весілля з Христиною Горняк, ніяк не можуть пробачити скандальне розлучення з дружиною і матір'ю двох його дітей

У відповідь на радісні завління телеведучого про те, як він щасливий з новою дружиною його намагаються дорікнути в тому, що він кинув Олену Войченко, з якою прожив 12 років. Телеведучого закидали гнівними коментарями на сторінці в «Інстраграм».

"Це жахливо... співчуваю колишній дружині, почувши такі слова з відео", "навіщо показувати своє щастя на камеру? Це якийсь спектакль!", "Ну, пандемія - це не найкращий час для весіль, могли б просто розписатися і не влаштовувати це шоу, це не Захід першої необхідності", "а дружину з дітьми чому на весілля не запросили???? Адже саме вони найголовніші люди у Вашому житті, хоч ви цього і не усвідомлюєте поки. І будуть найважливішими для вас завжди....", "А як же раз і назавжди? Ці слова нічого не означають? Можна обіцяти, кидати, змінювати?» ,- пишуть в мережі.

У той же час шанувальники Остапчука підкреслюють, що він має право на щастя і не розуміють нападок на його адресу.

"Чому люди такі злі? (Коменти-жесть)адже кожна людина має право бути щасливою... Бажаю вам щастя і любові👍👍👍❤️❤️❤️», «і не слухайте нікого, хто проти вас і вчить нормам моралі ☺ ️ не всім дано зустріти справжню половинку, відчути ту пристрасть, яка охопила вас... не слухайте... любіть так само і кайфуйте один від одного", "з приводу" щастя любить тишу", згадується цитата з фільму:"щаслива ти, Катька (так звали героїню), а щастя людям очі ріже"... Не всі можуть адекватно переносити успіх інших😉 а мені подобається, що в наш час люди зустрічаються, люблять, щасливі) хочеться, щоб всім було добре...але це життя...і буде так, як має бути... подобається це комусь чи ні...» ,- пишуть в мережі.

Нагадаємо, нова дружина Остапчука боляче вколола колишню ведучого, мережа кипить: "ідуть до молоденьких".

Як повідомляла Politeka, Остапчук своїм весільним фото нарвався на жорстку критику і порівняння з Добриніним.

Також Politeka писала, що Остапчук розплакався на власному весіллі, кадри: "мила, я не обіцяю, що зможу…»