Російська актриса Христина Асмус вирішила відверто поговорити зі своїми численними шанувальниками
Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.
Так, зірка фільму" Текст", яка зараз розлучається з Гаріком Харламовим і яка веде боротьбу з китайським вірусом, запропонувала фанатам задати їй питання.
"Крім відповідей на ваші запитання, У мене зараз з'явився час багато дивитися. Напишіть, будь ласка, список фільмів і серіалів, про які ви б сказали «обов'язково до перегляду»! І художні, і документалки", - написала Христина Асмус в Instagram.
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Фанати активно почали цікавитися особистим життям Асмус, запитуючи про можливе поповнення в родині і про те, чи планує вона завершувати кар'єру актриси.
І один з шанувальників вирішив поцікавитися, чи вставні у популярної актриси зуби.
Христина Асмус відверто зізналася, що у неї всі "свої" зуби, крім одного переднього. Як доказ, актриса вирішила опублікувати курйозний знімок, на якому видно "нюанс" в усмішці зірки.
"У вас дуже гарне плаття", "заберіть хто-небудь на море", "ви супер", "відмінно виглядаєте", - написали деякі фанати в коментарях під публікацією Христини Асмус.
Але були і такі фанати, які вирішили познущатися над Христиною Асмус, пропонуючи їй подивитися фільм "Текст" та серіал "Гусари", в якому головну роль виконав Гарік Харламов.
Нагадаємо, що скандальна Асмус показала, як проводить час після розставання з Харламовим.
Як повідомляла Politeka, Асмус після розлучення з Харламовим зізналася в любові одруженому чоловікові.
Також Politeka писала, що спокуслива Асмус в топі з глибоким декольте показала, чим підкорює чоловіків.