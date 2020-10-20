Російська актриса Христина Асмус вирішила відверто поговорити зі своїми численними шанувальниками

Нова публікація з'явилася в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, зірка фільму" Текст", яка зараз розлучається з Гаріком Харламовим і яка веде боротьбу з китайським вірусом, запропонувала фанатам задати їй питання.

"Крім відповідей на ваші запитання, У мене зараз з'явився час багато дивитися. Напишіть, будь ласка, список фільмів і серіалів, про які ви б сказали «обов'язково до перегляду»! І художні, і документалки", - написала Христина Асмус в Instagram.

Фанати активно почали цікавитися особистим життям Асмус, запитуючи про можливе поповнення в родині і про те, чи планує вона завершувати кар'єру актриси.

І один з шанувальників вирішив поцікавитися, чи вставні у популярної актриси зуби.

Христина Асмус відверто зізналася, що у неї всі "свої" зуби, крім одного переднього. Як доказ, актриса вирішила опублікувати курйозний знімок, на якому видно "нюанс" в усмішці зірки.

"У вас дуже гарне плаття", "заберіть хто-небудь на море", "ви супер", "відмінно виглядаєте", - написали деякі фанати в коментарях під публікацією Христини Асмус.

Але були і такі фанати, які вирішили познущатися над Христиною Асмус, пропонуючи їй подивитися фільм "Текст" та серіал "Гусари", в якому головну роль виконав Гарік Харламов.

Нагадаємо, що скандальна Асмус показала, як проводить час після розставання з Харламовим.

Як повідомляла Politeka, Асмус після розлучення з Харламовим зізналася в любові одруженому чоловікові.

Також Politeka писала, що спокуслива Асмус в топі з глибоким декольте показала, чим підкорює чоловіків.