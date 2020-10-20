Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла, як приготувати смачну закуску з баклажанів

Як повідомляє Politeka.net, відомий кухар опублікувала докладний рецепт на своїй сторінці в Instagram. Також Глинська детально показала на відео, як робити цю закуску. Судячи з інгредієнтів, спробувавши готову страву, можна буде чесно сказати собі і своїм рідним: "Смакота!"

"Сьогодні поділюся з вами рецептом смачної закуски з баклажанів🍆 їх дуже люблять в моїй родині, сподіваюся, і вам сподобається 😉", – написала вона.

Для приготування страви знадобляться:

Мариновані баклажани

1 кг баклажанів

1,5 л води

10 г солі (1 ч. л. з гіркою)

Маринад:

1 л води

25 г солі (2,5 ч..л з гіркою)

40 г цукру (1,5 ст. л. з гіркою)

60 мл рослинного масла (рафінованого, 3 ст. л.)

70 мл оцту (6%) (4,5 ст. л.)

20 горошин чорного перцю

3 зубчики часнику (за бажанням можна взяти до 8 зубчиків)

2 г хмелі-сунелі (щіпка)

"А ви любите баклажани?🙂 ",- запитує Ліза шанувальників.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Liza Glinskaya (@lizaglinskaya) 20 Окт 2020 в 12:19 PDT

Фанати в коментарях відповідають ствердно, а також дякують Глинську за новий рецепт.

"Ліза, скажіть будь ласка, скільки варити баклажани 🍆 і їх варити в цьому маринаді (перепрошую 😨 щось я не зрозуміла)))))) Ліза зі святом вас днем кухаря Дуже люблю) Дякую",-пишуть вони.

Нагадавши, зірка "Майстер Шеф" Глинська розкрила авторський рецепт цибулевого супу з грінками.

Як повідомляла Politeka, Ліза Глинська поділилася рецептом вишуканого десерту з грушею: "Легкий у приготуванні".

Також Politeka писала, що Ліза Глинська розкрила секрет приготування торта, який обожнює весь світ: "Чарівний".