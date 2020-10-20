Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розповіла, як приготувати смачну закуску з баклажанів
Як повідомляє Politeka.net, відомий кухар опублікувала докладний рецепт на своїй сторінці в Instagram. Також Глинська детально показала на відео, як робити цю закуску. Судячи з інгредієнтів, спробувавши готову страву, можна буде чесно сказати собі і своїм рідним: "Смакота!"
"Сьогодні поділюся з вами рецептом смачної закуски з баклажанів🍆 їх дуже люблять в моїй родині, сподіваюся, і вам сподобається 😉", – написала вона.
Для приготування страви знадобляться:
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Мариновані баклажани
1 кг баклажанів
1,5 л води
10 г солі (1 ч. л. з гіркою)
Маринад:
1 л води
25 г солі (2,5 ч..л з гіркою)
40 г цукру (1,5 ст. л. з гіркою)
60 мл рослинного масла (рафінованого, 3 ст. л.)
70 мл оцту (6%) (4,5 ст. л.)
20 горошин чорного перцю
3 зубчики часнику (за бажанням можна взяти до 8 зубчиків)
2 г хмелі-сунелі (щіпка)
"А ви любите баклажани?🙂 ",- запитує Ліза шанувальників.
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Фанати в коментарях відповідають ствердно, а також дякують Глинську за новий рецепт.
"Ліза, скажіть будь ласка, скільки варити баклажани 🍆 і їх варити в цьому маринаді (перепрошую 😨 щось я не зрозуміла)))))) Ліза зі святом вас днем кухаря Дуже люблю) Дякую",-пишуть вони.
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