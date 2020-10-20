37-річна російська співачка і актриса Анастасія Стоцька досі не може звільнитися від чуток навколо своїх можливих близьких відносин з Філіпом Кіркоровим

Як повідомляє Politeka.net, їх співпраці з колишнім чоловіком Пугачовою вже багато років, а фоловери досі підозрюють, що дитина Насті народилася від Філіпа.

Так, нещодавно знаменитість показала фотографію зі своїм сином Олександром, і шанувальники в коментарях навперебій почали писати, що дитина – точна копія Кіркорова.

"ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ АБГАРЯН❤️", - підписала знімок Стоцька, особливо виділивши шрифтом по батькові та прізвище дитини, щоб припинити чутки про можливе батьківство Філіпа Бедросовича.

Однак, шанувальники іншої думки, про що і пишуть під фотографією.

"Олександр ФИЛИПОВИЧ Кіркоров🤣 прекрасний янголятко, а матуся взагалі красуня, талановита молода дівчина!! На Філіпа Кіркорова схожа Бідна Настя, задовбали по ходу доброхоти.... В голову ні кому не приходить, що людині певний типаж чоловіків подобається? Чому взагалі потрібно обговорювати батьківство? Я теж раніше думала, що Саша син Філі, але коли побачила фото Сергія, всі сумніви розсіялися... Саша вилитий Абгарян!😍🔥красунчик. Настуся, у тебе дуже красиві дітки! 🙏 А ви з синочком просто чудові! ❤️😘 Гарний пацан. Ніфіга він на Фільку не схожий. Він копія мати тільки Чорненький у Вас гарний і милий хлопчик❤️ ком коммент від Кіркорова вже був? На Кіркорова схожа яка принадність👌!!! Одна особа різної масті💕 Ну навіщо писати, що син на Кіркорова схожий,, яка тупість. Думаєте його татові приємно це читати? Насті теж неприємно. Красива дитина.❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Як на мене, то син на вас схожий. Припиніть ображати своїми висловлюваннями чоловіка Насті! В такому випадку можна сказати, що і дівчинка від Кіркорова🤣 у неї з Аллою-Вікторією є щось спільне? 😉 ",- пишуть фоловери і хейтери актриси.

Раніше ми писали, що судячи з усього, Стоцька вже звикла до чуток про те, що батько її дітей Філіп Кіркоров, який деякий час продюсував її. Однак Стоцька одружена з ресторатором Сергієм Абгаряном, який, як і Кіркоров, має вірменське коріння. У цьому то і полягає причина схожості дітей Стоцької з дітьми Кіркорова.

Нагадаємо, що Анастасія Стоцька приголомшила, показавши сина, що підросло: "Боже мій, копія Філіп".

Також Politeka писала, що Анастасія Стоцька похвалилася підрослим сином в строгому костюмі: "Маленький Филипчик".

А ще Politeka повідомляла, що підросла дочка Стоцької приголомшила схожістю з Кіркоровим.