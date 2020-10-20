Популярний співак Сергій Лазарєв знає, як заінтригувати своїх фанатів
Цікавими кадрами Виконавець поділився у своєму особистому мікроблозі Instagram.
Як відомо, російський виконавець Сергій Лазарєв, якого продовжують називати "коханцем Ані Лорак", разом з українським режисером Аланом Бадоєвим зараз займаються зйомкою нового музичного кліпу.
Як зізнається музикант, заради зйомок кліпу він прилетів до Туреччини, і попереду його чекають кілька днів виснажливої роботи в "спартанських умовах".
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Судячи з опублікованих кадрів, ранок Сергія Лазарєва починається задовго до сходу сонця.
"Всі сплять, а ми їдемо на знімальний майданчик", - підписав музикант один з роликів.
"Опачки", - заявив співак, представляючи знімальний майданчик своїм фанатам.
Пізніше Сергій Лазарєв зізнався, що в кліпі він буде зніматися не один і його колегу звуть Катерина.
"Ми починаємо зйомки... Ми бадьорі, веселі. І найголовніше, що у нас прекрасна команда, і красива героїня. Так, я знімаюся не один в кліпі, буде ще красива героїня. Її звуть Катя, вона вже в кадр пішла", - продовжив Сергій Лазарєв в Stories.
Пізніше Сергій Лазарєв засвітив у кадрі обручку на безіменному пальці і з інтригою заусміхався.
Раніше ми писали, що Сергій Лазарєв викликав справжній фурор новим образом. Співак позував в красивому піджаку, тримаючи в руках мікрофон. Артиста порівняли з Філіпом Кіркоровим і Миколою Басковим, які люблять також епатажно вбиратися на виступи.
Крім цього, нещодавно співак зробив пікантне Селфі в ліжку. Він продемонстрував свою прекрасну фізичну форму. Як відомо, після карантину Лазарєв скинув 12 кілограм зайвої ваги.
Нагадаємо, що щасливий Сергій Лазарєв зачарував стильним образом у шкірі
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