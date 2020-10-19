Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала реальний розмір бюста в чорному бікіні

Демі подобається показувати фото з пляжу, тому на її сторінці в соціальній мережі Instagram як правило дуже багато фото з відпочинку. Дівчина володіє яскравою зовнішністю від природи, тому не приховує її, а навпаки підкреслює. Цього разу Роуз захопила стильним селфі на відпочинку.

Не роблячи акценту ні на чому, крім бюста, Роуз показала себе лежачою на пляжі і блискучою грудьми в чорних мереживах. При цьому також можна помітити, що на шиї дівчини красується акуратна золотий ланцюжок, а сама вона позує з макіяжем на обличчі:

«Малятко просто мрія😍😍😍; можна повторювати це вічно і сходити з розуму😍🔥❤️; Мила дівчинка ❤️❤️; Виглядає так красиво і розкішно; ти завжди виглядаєш дуже гарно; мені дуже подобається ваш бюст😍😍; Дуже добре; ваш бюст пішов, пішов, пішов, лол; Прекрасна губа; Головна подія на пляжі, так це вона; Не хвилюйтеся, ви можете нагріти будь-яку область, в якій вам так жарко; Ти дійсно дуже гарна жінка».

Також ми писали, що Демі з гордістю показує, як виглядає без дієт і вправ. Дівчина не робила пластики, а тому її природна краса привертає все більше уваги в соціальній мережі. На простому Селфі дівчина зробив акцент на бюсті в бежевому бра і досить акуратним і милим коштовностей, що доповнили її образ.

Ось що пишуть в мережі:

"Твої очі прекрасні❤️; Краса перевантажена🌷 ⚘ ⚘ ⚘ 😍 😚; буфера до непритомності просто; Покахонтас цікава Іноземна Краса; удачі, гарячі малятка; Моніка Беллуччі?; Ти лисиця!; Гарне обличчя💖; чому тобі сумно, дорога 💖; Так мило і мило; Mamasita hermosa😍; О, як мило !!!; Так гаряче; так мило 💐" »

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

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