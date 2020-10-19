Погода в Україні 20 жовтня буде переважно без опадів
Тільки на півночі України є ймовірність локальних невеликих дощиків, повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Вся справа в тому, що у вівторок наша країна потрапить під вплив потужного західного антициклону.
Синоптик попередила про тумани. Особливо уважними варто бути водіям.
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Температура найближчої ночі очікується + 1 +6 градусів, місцями заморозки, завтра вдень у більшості областей прогнозують +8 +13 градусів, на півдні +12 + 16 градусів.
Вітер буде з північного заходу на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині - поривчастий.
У Києві 20 жовтня вітер буде поривчастим, що істотно посилить відчуття холоду.
Найближчої ночі в Києві очікується + 3 +6 градусів, в околицях заморозки, а вдень у вівторок всього +9, + 10 градусів.
Невелике потепління прийде 22-23 жовтня, температура підніметься до +14 +19 градусів.
Раніше українцям нагадали про те, що незабаром переводитимуть стрілки годинника на зимовий час. Це відбудеться о 04: 00-в ніч з 24 на 25 жовтня, тобто в останню неділю жовтня.
При цьому важливо пам'ятати, що стрілки годинника необхідно перевести на годину назад.
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