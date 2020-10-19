Російська виконавиця Глюкоза вирядилася в спокусливий купальник, тим самим порадувавши численних шанувальників

Як повідомляє Politeka, Наталія Чистякова-Іонова, а це, як відомо, справжнє ім'я співачки, обожнює розбурхувати уяву своїх фоловерів провокаційними знімками, які вона частенько виставляє у себе в Instagram.

Так і цього разу знаменитість продемонструвала шикарну фігуру в білосніжному купальнику. Правда, знімок зроблений так, що видно лише верхня частина купальника, однак і цього досточно для того, щоб оцінити спокусливі форми зірки.

"Дуже складно цього разу налаштуватися на відпустку. Переслідує незручне відчуття, що відпочинок в такий непростий час - це нахабство!

Але в цьому році я чекала відпустки більше свого дня народження. І коли дочекалася заповітних 14 днів Влітку ... захворіла. Коронавірусом. Прямо перед вильотом. І замість відпочинку на морі тихо і мирно провела два тижні вдома, в повній ізоляції від своєї сім'ї. Рада, що все позаду, і що всі випробування я перенесла легко. ☺️

Незважаючи на карантинні заходи і обмеження артистичної діяльності, кожен день в цьому непростому році був насичений вируючою роботою і великими проектами, які, сподіваюся, будуть продовжуватися і в майбутньому.

А поки я хочу побажати кожному з вас міцного здоров'я! 🙏 🏻 І знайти свій момент щастя, де б ви не були! ❤️

Благословіть мене на відпочинок! Мене це дуже підбадьорить! 😉", – підписала фото Наташа.

Фанати навперебій почали хвалити Іонову за новий провокаційний образ, обсипавши її лайками і коментарями.

"Гарного відпочинку 💐☀️☀️☀️ Чертовски приваблива Благословляю. Тільки не гріши і люби Бога відмінного відпочинку 🌟 🙌 🏻 🙌 🏻 🙌 🏻 хорошого і самого найкращого відпочинку!!! Приїхати шоколадною і дуже втомленою від відпочинку😉 в хорошому сенсі😘 Здоров'я тобі, Наташа!Бережи себе!Гарного відпочинку і удачі!Бережи Господь всю вашу сім'ю!!!♥️👍♥️👍♥️👍 😍🍑🔥 З Вашого боку буде великим нахабством залишатися тут, коли вас чекають за кордоном 👍👍👍🙏🙏🙏💐😎❤️ відмінно відпочинку 🌴 🌴 🌴 🦜 🦜 🦜 чекаємо фотооооо🦩", - написали вони.

Раніше ми писали, що Глюкоза блиснула фігурою в купальнику під час відпочинку в Таїланді. Крім цього, красуня порадила передплатникам більше відпочивати. Артистка похвалилася молодим тілом, засвітивши свої татуювання. Фігурка у зірки просто відмінна.

Нагадаємо, що юна дочка глюкози заткнула за пояс дітей Пугачової, Кіркорова та інших зірок: "вона народилася з великим...".

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