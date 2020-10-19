38-річна українська телеведуча Ольга Фреймут, яка бере участь у проекті "Танці з зірками" поділилася зі своїми шанувальниками правилом етикету, що стосується коктейлів

Як передає Politeka.net, знаменитість розмістила у себе в Instagram короткий відеоролик, в якому розповіла, чи можна їсти фрукти або ягоди, які є в напоях.

За її словами, існують певні правила етикету, яких слід дотримуватися.

"Чи можна їсти ягоди-фрукти з коктейлів? Ні, якщо вони "плавають" в дрінке. І так, якщо вони на келиху або склянці, і їх не треба вивуджувати з напою", – поділилася інформацією телеведуча.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від FreimutOlia (@freimutolia) 19 Окт 2020 в 1:29 PDT

Фанати подякували Ользі за цінну пораду, заодно відзначивши квітучий вигляд і стильний образ своєї улюблениці.

"Так збуджує, коли жіночка так умнічає. 😸 Хочеться взяти її за комірець і показати як робити не можна що ти несеш таке,вичитала в газеті десь і виконує, тьху Після вашої паскудної поведінки на Танцях якось слухати ваші поради смішно можна їсти, якщо трубочка на одному кінці у формі ложечки. Багато барів і ресторанів, які піклуються про своїх клієнтів, набувають такі трубочки для коктейлів з фруктами(напр., сангрія). І виглядає все дуже елегантно. Велике спасибі за ваші відео! Дуже корисно 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 дякую, це справді дуже корисно, а ви дуже красива😻 😻", - написали вони.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут нарвалася на жорстку критику глядачів. Після восьмого прямого ефіру шоу покинула пара позитиву і Юлії Сахневич, за яку через хворобу танцював Арам Арзуманян і Тоня Руденко. У зону ризику потрапила Фреймут і Позитив, в результаті чого журі залишили в шоу Ольгу.

Це рішення викликало бурю критики в коментарях Instagram. Глядачі масово обурювалися несправедливому рішенню суддів, не підбираючи слів.

"Та скільки можна цю Фреймут залишати ????? У наступному ефірі має піти 100%",

"Для чого ви кликали на ефір Арама, якщо навіть через жахливий танець Фреймут вибрали її тільки тому, що»на це не Позитив танцював"?", "Позитив краще танцює Олі! Для чого її тягнете? Дайте їй роботу на каналі і відпустіть з шоу!", "Скільки можна Олю залишати?", "Ганьба"," перейменуйте шоу в "Фреймут і танці", адже, що не ефір і вона на виліт, так є якась причина залишити. Танцює вона погано! Крапка!", "Як можна було проголосувати за колоду Фреймут?", "Знову Буратіно витягнули в наступний ефір. Навіщо?",- пишуть обурені глядачі.

Нагадаємо, що кокетлива Фреймут ніжно пригорнула до зіркового судді "Майстер Шеф": "коли хочеться особливого...".

Як повідомляла Politeka, самовпевнена Фреймут викликала Кухар на батл і голосно зганьбилася, з'явилося відео.

Також Politeka писала, що скандальну Фреймут застукали за дивним заняттям з Кухар з " Танців з зірками».