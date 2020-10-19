Російський гуморист Максим Галкін поділився особистим фото зі своєю дружиною Аллою Пугачовою

Як передає Politeka.net, архівний знімок він опублікував у себе в Instagram. На фото молодий Галкін стоїть з квітучою Пугачовою біля стелажа з іграшковими мавпочками. Парочка посміхається і дивиться в кадр.

"18 років тому", - коротко підписав знімок Галкін, тим самим уколовши колишнього чоловіка примадонни Філіпа Кіркорова, який на той період перебував у законному шлюбі зі співачкою.

Як відомо, Максим Галкін і Алла Пугачова одружилися в 2011 році. Жити разом вони стали в 2005 році, але за визнанням самої Пугачової, їх роман почався в 2001 році. При цьому, з Кіркоровим примадонна офіційно розірвала шлюб лише в листопаді 2005 року.

Враховуючи, що знімок, за словами Галкіна, зроблений в 2002 році, в цей час Пугачова вже погулювала від чоловіка з Максимом. Варто відзначити, що в інтерв'ю Алла Борисівна розповідала, що на той момент вже з'їхала від Кіркорова і жила в готелі, де і проходили зустрічі з Галкіним. Незважаючи на це, відомо, що поп-король дуже важко пережив розставання з Пугачовою.

До речі, відносини з Галкіним виявилися найбільш довгостроковими за все життя артистки.

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