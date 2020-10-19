Проросійські вигляди українського боксера Васлилия Ломаченка мало пов'язані з його поразкою в бою з Теофімо Лопесом

Адже і коли він програв, і коли завойовував пояси, він вже був проросійським, пише на своїй сторінці у Фейсбуці блогер Сергій Марченко, передає Politeka.net.

Автор підкреслює, що у кожної людини має бути своє місце сили, де можна "зализати рани після поразки".

«Для великих чемпіонів важкої ваги, братів Кличків, цей дім був тут. В Україні. Навіть якщо брати тренувалися в Німеччині, вони завжди позиціонували себе українцями. І Україна щедро віддавала натомість. Вся країна плакала, коли рефері зняв Віталія з бою проти Льюїса. Вдома його зустрічали, як героя. Я не пам'ятаю жодного слова-півслова про ту поразку. Володю били не раз. І кожен раз він вставав й отримував пояси. Мабуть, не останню роль грало те, що Володя знав – щоразу за ним стоїть вся країна. Тупо всі сиділи біля телевізора до ночі, чекаючи боїв наших чемпіонів", - зазначає блогер.

Що ж стосується Ломаченка, то він, на думку Марченка, досі не визначився, де його дім.

«Ніби тут, а начебто і в Росії. Там, де його віра, друзі, фанати, контракти. І коли після поразки Василь повертається додому, тут йому раді не всі. Тому що Батьківщина не продається, Василю", – резюмує він.

Називаючи Ломаченка чудовим, а, можливо, і геніальним боксером, Марченко в той же час підкреслює, що говорити про те, як реагують на поразку Ломаченка в Лас-Вегасі, мають право навіть люди, далекі від рингу.

"Тому що це не про спорт. Це про своїх і тих, хто просто тут живе", - вважає блогер.

Раніше ми розповідали про те, як відомі боксери відреагували на програш українця і втрату всіх трьох чемпіонських поясів.

Як відомо, бій Ломаченка з Лопесом закінчився поразкою для українця. Після 12 раундів судді віддали перемогу Лопесу, і той став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі.

До цього поєдинку Василь Ломаченко володів титулами WBC (Всесвітня боксерська рада), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) і WBO (Всесвітньої боксерської організації). А Теофімо Лопес утримував пояс IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Українець вже заявив, що він не згоден з рішенням суддів присудити перемогу американцю Теофімо Лопесу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, Ломаченко потрапив у гучний скандал через прапор Росії.

Як повідомляла Politeka, батько Лопеса зробив цинічну заяву про Ломаченка.

Також Politeka писала, що знайшовся боксер, який поб'є Ломаченка.