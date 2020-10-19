Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила фігурою в яскраво-червоній сукні

Як передає Politeka.net, співачка любить відверті вбрання, за що її обожнюють фанати і частенько посварюють українці. Однак, знаменитість це, швидше за все, не турбує, тому що вона продовжує шокувати публіку все більш відвертими костюмами.

Так і зараз на своїй сторінці в Instagram співачка розмістила кадри, на яких вона вбрана в яскраво-червону сукню, обраному їй для проекту "Танці з зірками", вигідно підкреслює спокусливу фігуру виконавиці.

Екстремальний розріз повністю оголює стрункі ноги зірки, погляд у Тіни томний і багатообіцяючий, волосся розпущене.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Тіна Кароль (@tina_karol) 19 жов 2020 в 3:15 PDT

Фолловери за короткий час поставили тисячі лайків, а в коментарях в черговий раз захопилися стилем і красою знаменитості.

"Сама Ах....балдена😍 🔥 А де інші фото?😏Такі позочки були🔥 🔥 🔥 найкрасивішаяяяя Нере нереальна😻 сама-найкрасивіша, королева 😍💖💖🔥🔥❤️❤️❤️💖❤️💖 Балдеж ❤️❤️❤️ це дуже пристрасно 🔥 🔥 🔥 жінка пожежа, несіть воду, занадто гаряче 🤤 🤤 🤤 Червона королева👸❤️", - написали вони.

Раніше ми писали про те, що співачка Тіна Кароль зізналася, як вона зважилася залізти в смітник. З'ясувалося, що зірка зважилася піти на відчайдушний крок заради мистецтва і нового кліпу.

"Я рилася в смітнику. На це дивилися люди і знімали на камери", - розповіла Тіна Кароль під час шоу "Хто зверху?".

Щоб додати в Музичний кліп природності, співачці довелося відмовитися від гриму і пишної зачіски. А у відеоролику Тіна Кароль намагалася передати глядачам історію зради і болю розлуки з коханою людиною.

"Тоді кліп вийшов незвичайним. Рада, що змогла переконати всіх зняти саме так. Ми взагалі відмовилися від павільйонних зйомок. Знімали тільки на міському звалищі", - поділилася спогадами Тіна Кароль.

Ефіри "Танців з зірками" вже традиційно запам'ятовуються не тільки яскравими номерами учасників і скандалами, а й неймовірними нарядами ведучої Тіни Кароль. Не став винятком і шостий випуск.

Ефір відкрили Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського, а також Тіна Кароль і Юрій Горбунов, які разом заспівали Червону руту.

При цьому Кароль блищала в розбурхує уяву плаття жовтого кольору, родзинкою якого стали розрізи, що оголюють пікантні частини тіла.

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