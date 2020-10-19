Відома модель з бюстом 15-го розміру Інна Горячківська поділилася секретом щастя у відвертому вбранні

Пишна красуня розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, яким в черговий раз продемонструвала свої природні достоїнства, передає Politeka.net. Вона одягла червоно-чорний халат з мереживними рукавами і екстремально глибоким декольте, тканина на поясі сильно натягнулася і складається відчуття, що він ледь утримує значний об'єм Інни. Завдяки вдалому ракурсу відкривається прекрасний вид на напівпрозорий чорний бюстгальтер української моделі.

Судячи з навколишнього оточення, Горячківська сфотографувалася в примірювальній, не засунувши за собою шторку - таке безсоромність надає особливу пікантність ситуації. Дівчина заплющила очі, елегантно сперлася руками об стіни і витягла глибокі, ніби для поцілунку з невидимим кавалером. Образ довершила кучерява зачіска і бузковий манікюр.

"Мистецтво бути щасливим полягає в здатності знаходити щастя в простих речах", - поділилася вона своїми спостереженнями в описі.

Большінсво коментаторів захоплено оцінили зовнішній вигляд моделі і навіть зізналися їй у коханні:

"Прекрасна"; "Так, мені подобається!"; "Ти приголомшлива, я люблю тебе".

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