Король поп-сцени Філіп Кіркоров поділився незвичайними відео, зробленим під час вечірнього відпочинку

Артист по поверненню з відпочинку почав активно публікувати домашні ролики, показувати, як проводить час з сім'єю і вражати посвіжілим і моложавим виглядом. Останнім часом також активно обговорюють відносини артиста з Давидом Манукяном – зірки почали співпрацювати і нещодавно навіть випустили свій кліп.

При цьому далеко не всі оцінюють подібну співпрацю, як вигідне і корисне. У той же час дівчина Манукяна Ольга Бузова все частіше світиться в компанії двох чоловіків, підтримує їх на концертах і презентації їх кліпу. Не так давно артистка навіть зганьбилася перед Кіркоровим: коли той спробував її підняти, станцювавши під їх з Манукяном нову пісню, Бузова «впустила» бюст з короткої сукні і збентежила артиста.

Після цього в мережі завжди жартують над колегами і обговорюють Кіркорова за зухвалу поведінку. Не обійшлося без подібних коментарів і під новим постом. Кіркоров вирішив позувати перед камерою з фільтрами і як би згадав Бузову. Ольга відразу прокоментувала пост:

"Як перестати говорити вголос те, що перше спадає на думку? 🔥 🔥 🔥 Вгадайте-на кого я дивлюся?😍 # hot #жаришка", - пише Кіркоров під роликом.

Ось як відповідає Ольга: «тобі йде, коли ти говориш - » Моя Бузильда»😂 😂 😂 👸 🏻".

Фанати не залишилися байдужі:

"@buzova86 Бузяндра!!!!; @buzova86 на кого дивиться цікаво🔥; @fkirkorov і навіть без корони🤣 🤣 🤣; @ fkirkorov вона не бузяндра, вона тупянда😂 😂 😂; @ buzova86 з якого боку ще лизнути....фу...самоклейка...; Ви дивитеся в камеру, логічно... 😂 😂 😂 👍 ; На Даву; на котлету?😁З пилу з жару🔥; очі 💙 💙 💙 🔥 🔥 🔥Філіп! Дивіться напевно на самого милого і красивого людини-себе! 💗 ; На Кароліну🔥; На Аллу Пугачову!!!!!! Я забороняю дивитися на інших!».

До цього поп-король поділився новими фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постав в оточенні німецького модельєра Філіпа Плейна, діджея Каті Гусєвої і коханця зірки "Дом-2" Ольги Бузової - репера Давида Манукяна (DAVA).

"Ми тільки що запустили в Москві новий аромат Philipp Plein", - підписав знімки Кіркоров.

На кадрах щасливий Філіп, в модній червоній шкіряній куртці, розкидається фальшивими доларами, вистрілюючи ними зі спеціальних "гармат".

Варто відзначити, після виходу спільного з поп-королем кліпу на пісню "Ролекс", репер став часто з'являтися в компанії Кіркорова. І це, судячи з коментарів, дратує фанатів останнього.

Нагадавши, Кіркоров повідав сумне про особисте життя після розлучення з Пугачовою: "це раніше було що показати...".

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