Відомий російський виконавець Микола Басков розповів про конфуз, що стався з балериною Анастасією Волочковою

Як повідомляє Politeka, посилаючись на КП, стався кумедний випадок на одному з пляжів.

Виконавець пригадав, як він разом з Волочковою відправився в 2013 році відпочивати на Мальдіви. У той час між зірками був пристрасний роман, Басков і Волочкова оселилися в п'ятизірковій віллі за 2500 доларів на добу.

Співак згадує, що балерина поводилася так, ніби знаходиться одна на пляжі, хоча навколо було багато відпочиваючих. І одного разу вирішила переодягнутися, абсолютно не бентежачись тим, що навколо інші туристи.

"Сидять чоловік з дружиною, їдять за столом. Тут Настя виходить з Індійського океану. Закутується в рушник, люди сидять навпроти. Вона повертається, знімає спочатку свої труси раз, а потім надягає свої сухі труси. Мужик, що сидів навпроти, перестав їсти", - зі сміхом згадує Басков.

Після цього послідувала сцена ревнощів з боку дружини відпочиваючого, який побачив цю картину.

"Дружина розгортається і хрінася по обличчю:" ти куди дивишся?"Він сторопів і каже:" так давно у Великому театрі не був", – розповів Басков.

Раніше ми писали, що відома російська балерина Анастасія Волочкова показала себе і розповіла про репетицію. На фото Волочкова показала себе на балконі. Волосся у Анастасії були зібрані в хвіст, а образ балерина доповнила макіяжем. На руці можна побачити у зірки перстень. Артистка показувала не тільки свою зовнішність, але і хвалилася букетом троянд, який можна помітити в кадрі. Фото вийшло осіннім і домашнім, навіть незвичним, адже Волочкова не демонструвала черговий шпагат.

Волочкова показала відкриту зону декольте. Причому зробила це досить невдало, так як сміливий виріз на сукні не тільки оголив її бюст занадто сильно, але ще і показав, що шкіра знаменитості не в такому хорошому стані, як вона запевняла, а розмір її бюста виглядає також неохайно, запевняють в мережі.

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