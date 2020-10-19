Відома актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе і запитала про настрій

На фото красуня позувала в міні, а зверху одягла піджак, який вирішила залишити розстебнутим. Волосся у Катерини були розпущеними, а образ Нікітіна доповнила великим ланцюжком на шиї. На кадрі спочатку актриса здалася на середньому плані, після чого дівчину зняли крупно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

""Існує два способи стати щасливим: поліпшити реальність або знизити очікування". © Джоди_Пиколт “Дев'ятнадцять хвилин”

Ну що Ви там!?

У всіх вже осінь в душі?",- написала Нікітіна.

Фанати подивилися кадри більше 4 тисяч разів і написали коментарі:

"Дуже красива", "так я тебе бачу", "красива, як завжди", "Осінь в душі) але відпочинок ще як влітку)", "дивишся і бачиш красу", "дуже красива дівчина", "Кать, ти та сама дівчина, в яку можна закохатися на ескалаторі".

Повідомлялося, що актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна вразила атлетичними здібностями на тренуванні.

Знаменита красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" короткий ролик, в якому виконала видовищний трюк. Вона постала перед шанувальниками в чорній футболці і обтягуючих велосипедках такого ж кольору.

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