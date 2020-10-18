Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова показала незвичайне тренування в порожньому спортзалі

Скандальна балерина щодня показує, як займається в спортзалі, щоб бути у формі для майбутніх виступів. І хоча бере участь Анастасія мало де, а в популярних виступах участі не бере, Волочкова запевняє, що є затребуваною балериною.

Кожен день вона проводить в залі і демонструючи свою розтяжку, міні-уривки з виступів і при цьому незмінно намагається уникнути критики на свою адресу через неякісне виконання танцю.

У самому спортзалі після балетної розминки Анастасія використовує тренажери досить дивно, кожен раз підіймаючись на них і показуючи в самих недоречних образах свою розтяжку для того, щоб просто похвалитися, впевнені користувачі Instagram.

"Прекрасний початок недільного дня.😊 Мій улюблений Тренажер я використовую за своїм інтересом.🩰 🦢 Дуже ефективна вправа для розвитку і підтримки розтяжки.👍 🩰 #анастасіяволочкова", - написала Волочкова під одним з роликів.

На анти-фанатських групах відразу відповіли балерині:

"коли тренажер з великої літери☺️️; перекладаю:" за своїм інтересом " = "на свій розсуд". ... дура яка🤦 ♀️; @pailiolia у неї саме великий інтерес до нього 🐣 🐒 🤣 хоч про щось потертися️️; "використовую по своєму інтересу"😣 😣 😣 😣 😣. Читати книги тобі, Настас, потрібно. Класиків, та побільше".

Раніше ми також писали, що довгий час Анастасія займалася схудненням і запевняла, що крім листя салату, тертого сиру з лаймом і яєць нічого не їсть. При цьому низькокалорійна дієта, як відзначають в мережі, явно не допомогла Анастасії.

Нещодавно балерина показала, як проводила час зі старою знайомою і засвітила зайве в невигідному світлі – Волочкова показала відкриту зону декольте. Причому зробила це досить невдало, так як сміливий виріз на плаття не тільки оголив її бюст занадто сильно.

Ось як реагують фанати, зробивши особисто скріншоти доказів провального образу Анастасії:

"️️С з такою подругою вороги не потрібні️️😆 😆 😆; ну все готово: і трон зі стразами, фата, ногтішкі весільні, товар літсом, вивалюється, але не Знаходиться для мадам Грицацуєвої новий Остап Бендер!🙈 🤣 ; Ой, у настки *опа з декольте стирчить! 😄 🤣; ну і груші у неї; ось це безформне вим'я😱 😞; ну ладно хоч підлогу в склепі завжди чистий😉».

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