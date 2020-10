View this post on Instagram

Прекрасное начало воскресного дня.😊 Мой любимый Тренажер я использую по своему интересу.🩰🦢 Очень эффективное упражнение для развития и поддержания растяжки.👍🩰 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #москва #любовь #радость #enjoy #love #спорт