Відома російська співачка Валерія нарвалася на критику в мережі після того, як її запідозрили в пластиці

Кадр знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

«У мене для вас новина: реліз нової пісні призначений на 6 листопада. Як же хочеться скоріше з вами поділитися, але правила офіційного випуску такі, що треба трошки почекати, а тим часом ми готуємо ще багато всього цікавого», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Валерія позує в кепці й білій кофті. При цьому шанувальники звернули увагу риси обличчя знаменитості, які помітно змінилися.

"Соромлюся запитати, що зі вилицями?", "Лерочка, скажіть будь ласка ви нарощуєте вії і який у Вас об'єм і вигин?", "звичайно, без уколів ніяк", " дуже гідна дівчинка, майже природна, у всякому разі якщо і допомагала собі продовжити молодість, робила це дуже помірно, ні вій, від яких очі не блимають, ні нарощених волосся, ні губ накачаних, все натурально...", "Може і не оперована, але щічки то накачала, відразу в очі кидається" « " щічки накачала, а ніс картоплею», - пишуть користувачі.

До цього ми розповідали, що 52-річна російська співачка Валерія збентежила виглядом в дешевій захисній масці.

Артистка опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, в якому показала себе без макіяжу, в окулярах і зі звичайною захисною маскою на обличчі.

Нагадавши, Мадонна в мереживах нарешті показала результати пластики, Пугачової і не снилося: "тіло, як у 20-річної"