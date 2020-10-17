Одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни і купальників Ебі Ретчфорд показала пікантну фотосесію

Як повідомляє Politeka.net, Ебігейл Ретчфорд стала популярною завдяки Instagram. Там на неї звернули увагу імениті модельєри-дизайнери купальників і білизни, які запропонували їй роботу.

Дівчина часто постає перед шанувальниками у відвертих нарядах і купальниках, а також не перестає публікувати фото з відпустки. У відпустку вона прихопила з собою яскраві пляжні вбрання, які демонструє в мережі Instagram.

У своєму блозі гаряча модель запостила серію спокусливих фото в чорному бікіні.

Знаменитість позує біля входу в готель, демонструючи своє спокусливе тіло в крихітному купальнику у всій красі. На другому фото вона показала себе в повний зріст, тому стало помітно, що дівчина носить ще й пляжну шовкову накидку, яка не приховує її королівський розмір.

Образ зірки доповнила незвичайна зачіска: кілька пасом вона зав'язала гумкою на потилиці, а також нанесла на обличчя яскравий макіяж.

Для настільки самодостатнього образу Ебі вирішила не підбирати улюблені масивні прикраси з максимум блиску. Знаменита модель віддала перевагу непомітним круглим сережкам.

Користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі під знімками пляжної богині, адже вони були опубліковані на сторінці моделі в Stories.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

Як Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся".