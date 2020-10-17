Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, похвалилася пишними формами в новому костюмі

Настя є однією з найскандальніших моделей, що співпрацює з онлайн-магазинами і представляє модний одяг. Дівчина не тільки володіє незвичайною зовнішністю, але ще і запевняє, що нібито не робила пластику. При цьому в мережі є фото дівчини з підліткового віку і домашні фото без фотошопу, на яких у неї аж ніяк не шостий розмір бюста і зовсім не такі пишні стегна.

Також дівчину часто критикують за надмірне використання фотошопу і небажання худнути. При низькому зростанні вона важить більше сімдесяти кг, проте це все ще додає їй популярності. У Instagram Квітко публікує лише белфі (сучасна назва відвертим фото із зображенням сідниць).

На одному з фото Квітко в темно-сірому костюмі показала розміри бюста, талії і стегон. Обтягуюча тканина підкреслила всі достоїнства моделі і показала тим самим, як виглядає Настя в спортивному і скромному костюмі з мінімалістичним дизайном.

"Вони стали ще більше🔥 👈 👌; ти йдеш або що, дорога моя любов❤; ти така розкішна😍; моя гарненька королева. Мої обожнювані муки, рррррррр; Дівчина мрії loml❤️; дуже добре, не дозволяйте Chemtrails перетворити вас в соціалізованого песиміста🌹 🛫; Я люблю сірий💋; обожнюю твої вигини !!! 🔥 ; Все, що тобі подобається, робить тебе красивим і прекрасним; ти красива і захоплююча👌 👌».

Раніше ми писали, що Настя є досить затребуваною моделлю, яка не соромиться показати себе під час зйомки в досить пікантних образах. Дівчина рекламує білизну і купальники, тому відчуває себе перед камерою розкуто і природно.

Квітко володіє пишними формами, що також дозволяє їй надягати будь – які варіанти бікіні і вражати виглядом-крихітна тканина не приховує ні її бюст, ні стегна. І цей раз не став винятком. У рожевому купальники з широким написом на грудях виділив гідності дівчини вельми вдало, а провокативна поза Настя підкреслила її стегна, що виділяються на тлі неприродно тонкої талії.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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