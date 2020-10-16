"Дарувати" можуть не тільки гроші, а й автомобілі з квартирами

Існує ряд класичних способів виманювання грошей, про які повинні пам'ятати українці

Про шахрайські "схеми" розповіла керівниця Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ Ольга Лобайчук, передає Politeka.net з посиланням на повідомлення Нацбанку в соцмережі Фейсбук.

За інформацією Лобайчук, існує три найбільш популярних хитрощів аферистів, через які громадяни можуть втратити гроші.

Перша "схема": "Ви виграли 200 тис.гривень. Щоб їх отримати, придбайте у нас книгу".

Людина отримує гарний лист від компанії, що продає книги. Всередині нього каталог з продукцією і повідомлення про виграш великої суми грошей. Щоб їх отримати, потрібно купити одну з книг з каталогу.

Друга "схема": "Виграш майже у вас в кишені! Сплатіть податок і насолоджуйтеся легкими грошима".

Шахраї повідомляють про виграш паперовим листом, електронною поштою, СМС-повідомленням або дзвінком. Купувати нічого не потрібно - потрібно лише сплатити податки, пенсійний збір, комісію банку, комісію посередника тощо. Шахраї можуть "дарувати" не тільки гроші, але й автомобілі та квартири.

І третя "схема": "Привіт, друже. Вибач, що турбую, але мені терміново потрібні гроші. Прийшли на карту 5 тис. грн, завтра поверну".

Шахраї зламують особисті сторінки в соцмережах і розсилають такі повідомлення френд-листу людини. Як правило, ці прохання надходять рано вранці або пізно ввечері, щоб застати жертву зненацька.

У НБУ дали кілька порад, як не потрапити в руки шахраїв.

По-перше, перш ніж купувати книги, платити податки або давати "друзям" гроші - перевірте інформаію, переконайтеся в її істинності.

По-друге, інформацію про фінансові компанії або банки, які фігурують як «партнери акції» можна перевірити на сайті НБУ.

По-третє, про всі випадки шахрайства повідомляйте в поліцію.

Раніше ми писали про те, як клієнт ПриватБанку став жертвою шахраїв, при чому при загадкових обставинах. Чоловік несподівано виявив, що в нічний час з його картки зняли 15 000 гривень - ніяких перевірок транзакції або попереджень не надходило.

"При чому картки, телефон і паспорт були при мені, і ніяких дзвінків або повідомлень про підтвердження будь-яких операцій не було, а робилося це все в ніч з суботи на неділю, і як це не могло не здатися підозрілими операціями. При оплаті 50-100 грн банк просить ідентифікацію і підтвердження, а тут такі масштабні операції, про які я дізнаюся аж наступного дня, випадково зайшовши на пошту", - поскаржився клієнт на сайті Мінфіну.

У ПриватБанку чоловікові порадили звернутися в поліцію і повідомили про додаткову перевірку цієї фінансової операції.

Нагадавши, тисячі гривень зникають у банкоматах, кошмари клієнтів Приватбанку збуваються: "гроші повернуть за умови..."

Також Politeka писала, що на Харківщині активізувалися телефонні шахраї: "Люди віддають тисячі доларів"