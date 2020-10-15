Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і розповіла стару історію

На кадрах зірка позувала в легкій сукні і під водою. Волосся у Анастасії були розпущеними, а очі закритими. Співачку знімали зверху, як вона знаходиться просто під водою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нікому не сховатися від своїх страхів, тому що вони живуть в нас і завжди знають, де нас знайти.

Коли мені було 4-5 років, я мало не потонула. Не послухавшись батьків, підійшла до води, і вирішила поплисти..... з тих пір я дуже боялася води. І навчилася плавати лише в 11", - написала красуня під фото.

Фанати подивилися ролик більше 2 тисяч разів і написали коментарі:

"Обожнюю таке", "Залипалово", "Ах, до чого красиво", "дуже красиво, навіть без повітря", "Медузка", "Панночка потонула", " якщо вам коли-небудь знадобиться рятувальник, дайте мені знати. Я добре цілуюся і люблю штучне дихання".

Ми повідомляли, що колишня солістка жіночої групи Nikita Анастасія Кумейко вразила неймовірно красивими кадрами під водою.

Анастасія була одягнена в бежевий купальник, поверх якого вона одягла хвилясте плаття. Дівчина занурилася під воду.

Нагадавши, розпусну екс-жінку в прозорій сукні застали за втіхами з чоловіком

А ще Politeka писала, що фігуриста екс-Nikita Кумейко вразила гнучкістю, стоячи догори дригом

Також Politeka повідомляла, що екс-Nikita похвалилася розтяжкою прямо під душем, закинувши ногу вище голови



