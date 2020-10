View this post on Instagram

Никому не скрыться от своих страхов, потому что они живут в нас и всегда знают, где нас найти. Когда мне было 4-5 лет, я чуть не утонула. Не послушавшись родителей, подошла к воде, и решила поплыть..... с тех пор я очень боялась воды. И научилась плавать лишь в 11. Вода - моя стихия чистоты, подсознания и развития. Сила Воды позволяет мне восстанавливать затраченную энергию. Эта энергия может быть, как тихой и спокойной, способной утолить жажду, так и может превратиться в бушующий поток, сметающий на своем пути все препятствия. Боритесь со своими страхами. Бросайте вызов самим себе и помните, что гармония никогда не уживается со страхом. #djNana #anastasiadomination #Тасенька