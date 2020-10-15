У громадян України не користуються популярністю платежі в післяопераційний час

Про це в інтерв'ю FinClub повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан, передає Politeka.

За його словами, близько 11% платежів проходять з 19:00 до 08:00 і на те є пояснення. По-перше, нормативні акти НБУ дають дуже великі часові рамки проходження платежу (до трьох днів).

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Однак, цю норму повинен прибрати Закон Про платіжні послуги, який на даний момент розробляється в НБУ.

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Другий момент, на який вказав чиновник, – це готовність українських банків до платежів 23/7.

"За перший місяць роботи до нового режиму підключилися 17 банків з 74. На ці банки припадає три чверті платежів. Але якщо один з цих банків платіж готовий випустити о дев'ятій вечора, а інший банк, який повинен прийняти платіж, не підключений до 23/7, то він його побачить тільки завтра вранці. А це вже не 23/7", - пояснив Олексій Шабан.

Третє-це затребуваність послуги.

"Коли перші два моменти запрацюють як слід, бізнес і громадяни зрозуміють, що платіж можна зробити і після закінчення робочого дня, і в суботу, і в неділю. І почнуть активніше користуватися такою можливістю", - вважає представник фінрегулятора.

нбу, нацбанк

Раніше ми писали, що наступний транш Міжнародного валютного фонду Україна отримає в кінці 2020-початку 2021 року

Такий прогноз опублікували аналітики BofA Securities, передає "Інтерфакс-Україна". Відзначається, що влада України і надалі підтверджує свою прихильність програмі співпраці з МВФ. На думку експертів, Україна, вроятно, підходить до початку поступового вирішення проблем.

"Це може допомогти почати відновлювати довіру на ринку після отримання підтримки МВФ в кінці 2020 або на початку 2021", – йдеться в огляді.

Аналітики назвали наступні причини відстрочки чергового траншу:

рівень дефіциту держбюджету на 2021 рік (6%), який перевищує очікування МВФ.

тиск на заступників голови НБУ Катерину Рожкову та Дмитра Сологуба, які є єдиними заступниками голови Центробанку, кандидатури яких не вносив новообраний Кирило Шевченко.

Побоювання МВФ щодо необхідної законодавчої бази НАБУ.

"Все це зробило затримку поточної програми МВФ досить очевидною і відомою ринку", – стверджують в BofA Securities.

За підсумками вересня 2020 року міжнародні резерви України скоротилися на 8,7% і на даний момент складають $26,5 млрд

Так, згідно з інформацією Нацбанку, на 1 вересня поточного року міжнародні резерви становили понад $29 млрд, тобто, за місяць скоротилися на $2,6 млрд.

У фінрегулятора скорочення міжнародних резервів пояснили тим, що Україна проходить пік боргових виплат за зовнішніми зобов'язаннями. Повідомляється, що загальний обсяг платежів з обслуговування і погашення держборгу, а також боргу, гарантованого державою, склав $2,6 млрд, з яких $2,1 млрд направили на обслуговування і погашення єврооблігацій, ще $417 млн – на виконання зобов'язань перед МВФ.

Одночасно з цим, валютні надходження на користь уряду за місяць склали $445 млн, з яких $119 млн – від розміщення держоблігацій. Крім того, минулого місяця попит на валюту перевищив пропозицію через активізацію ділової активності. Для недопущення знецінення гривні, НБУ довелося продати на міжбанку $231,5 млн.

Стало відомо, як українців обманюють зі старими гривнями.

Як відомо, з 1 жовтня деякі гривні перестали бути платіжним засобом, тому старі гроші потрібно обмінювати в банках.

Місцеві жителі Мелітополя скаржаться, що стали жертвами нової хитрої "схеми", коли продавці на ринках або водії в транспорті дають їм здачу старими гривнями.

"Кожен день я приходжу додому з жменею дрібниці і паперових гривень. Ними дають здачу і на ринку, і в маршрутці, – тут вже на «лоха», як то кажуть.  Треба перевіряти кожну монетку відразу, коли дають здачу або просто не засмучуватися через кілька «неправильних» гривень, як, втім, я і роблю.  Особисто я ніколи не перевіряю здачу, – у мене немає на це часу, поки я перевірю – мій маленький син на самокаті вже сховається з уваги, діти стояти на одному місці не можуть більше хвилини. Але при мені більш пильна бабуся обурилася: "що ви мені даєте?!"І повернула гривні 2001 р. назад продавчині", - скаржиться місцева мешканка Ольга, яка відчула на собі нову схему.

Нагадаємо, почалася тарифна революція: що буде з цінами на тепло і воду після радикального рішення Кабміну.

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