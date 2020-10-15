Відома балерина Анастасія Волочкова показала себе і розповіла про проблему

На фото кадрах Анастасія позувала в жовтому костюмі, а на ногах можна побачити плед. Зірка сиділа за столом і розповідала про те, що у неї трапилася біда. У селищі, де Волочкова живе, відключили світло. Тому балерина при свічках повідомила, що піде розпалювати багаття на вулиці, де проведе час. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У нас пригода. У селищі відключили електрику. Сидимо кукуем.. Але в красі і романтиці. Я люблю свічки і у мене в них весь будинок так що в будь-якій ситуації можна знайти позитив і вийти з неї красиво. Вечір з коханим можна проводити і в темряві. Але при свічках затишніше", - написала Волочкова під кадрами.

Фанати не писали коментарі і подивилися ролик кілька десятків тисяч разів. Все через те, що Анастасія вимкнула можливість коментарювати, адже її постійно критикують.

Повідомлялося, що скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила шанувальників несподіваним визнанням.

"Настрій у мене сьогодні сумний..🐣 Я завжди дуже важко переживаю розчарування в людях і в їх вчинках..😔 Мені властиво прощати і не тримати в серці образу.. Але коли осад на серці залишається, йому складніше світитися.🐣», - йдеться в повідомленні.

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