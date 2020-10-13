Українцям розкрили, як оплачується робочий день на вибори та святкові дні

У Мінекономіки розповіли, що згідно зі статтею 97 КЗпП оплата праці працівників здійснюється за погодинною, відрядною або іншими системами оплати праці. Годинна оплата залежить від тарифної ставки (окладу) і кількості відпрацьованого часу, а також кваліфікації працівника.

Крім того, погодинна система оплати праці за способом нарахування ділиться на годинну, денну та місячну оплати, пише ligazakon.net.

Коли зі співробітником укладається трудовий договір, то зазначається, за якою системою буде оплачуватися робота.

А по статті 107 КЗпП праця у святковий та неробочий дні оплачується у подвійному розмірі. Так, співробітникам з погодинними і денними ставками - в подвійних розмірах годинної або денної ставок.

Співробітникам з місячним окладом - у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо у вихідні проводилася робота в межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад зверх окладу, якщо робота здійснювалася понад місячну норму.

Через те, що оплата в зазначеному розмірі проводиться за години, відпрацьовані у святковий і неробочий день, то співробітникам зі встановленим посадовим окладом, оплату за роботу у святковий і неробочий день доцільно здійснювати виходячи з годинної ставки.

Нагадаємо, глава прес-служби ЦВК Костянтин Хівренко заявив, що відомство не отримувало жодних розпоряджень, а тому навіть не готується до проведення масштабного всеукраїнського опитування, про яке раніше заявив Володимир Зеленський.

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