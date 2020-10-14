13 жовтня у світі відзначався День без бюстгальтера (No Bra Day), покликаний привернути увагу суспільства до проблем поширення раку грудей

Так, у жовтні в різних країнах світу традиційно проходить Національний місячник обізнаності про рак грудей - щорічна міжнародна інформаційна кампанія, організована коаліцією благодійних товариств з метою поширення відомостей про це захворювання, а також залучення коштів на його діагностику та лікування.

Одним із заходів в рамках місячника якраз і є День без бюстгальтера. В даний час акція проводиться переважно в Інтернеті – користувачки різних соцмереж викладають свої фотографії з тегами #NoBraDay і #NoBra. Ідеєю своєрідного флешмобу є не тільки підтримка боротьби з раком грудей, але і можливість "звільнення" від сковуючих традицій в одязі.

Примітно, серед українських зірок спостерігається чимала кількість тих, хто регулярно дозволяє собі з'являтися на публіці без цього предмета гардероба - і не тільки 13 жовтня. Politeka.net вирішила зібрати яскраві фото представниць шоубізу, які підкорили своєю сміливістю і чарівними формами.

Безумовно, принади Насті Каменських, які вона раз у раз виставляє в своєму Instagram, не можуть не хвилювати. Дівчина частенько "забуває" надягати ліфчик, а недавно й зовсім позбулася одягу заради гарячої фотосесії, залишившись в одних трусиках - чого не зробиш заради зростання популярності.

Також Тіна Кароль не відстає від Каменських у демонструванні своєї натуральної краси. Зірка вибирає зухвалі вбрання для виступів і фотосесій, не соромлячись пред'являти світу пишні "дари", якими її щедро нагородила природа.

Ще одна співачка, без комплексів, Світлана Лобода теж любить виставляти пікантні кадри, хвалячись розкішною фігурою. При цьому співачка частенько "забуває" про бюстгальтер - даючи можливість фанатом вдосталь насолодитися прекрасними "видами".

Надя Дорофєєва без тіні збентеження виставляє фото в топіках і маєчках, що вигідно обтягують її "вишеньки". Крім того, дівчина нещодавно позувала в напівголому вигляді, розтягнувшись на траві.

Інша співачка Ані Лорак також вміє прикувати до себе увагу. Зірка з найвигідніших ракурсів демонструє пишний бюст, не соромлячись козирнути розміром.

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