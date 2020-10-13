В Україні за недотримання карантинних обмежень мають намір підвищити штрафи для підприємців

Про це в ефірі Громадського заявив народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький, передає Politeka.

За одне порушення карантину можуть стягнути від 31 до 51 тисячі гривень. Парламентарій каже, що відповідний законопроект внесуть на розгляд Ради вже на наступній сесії.

"Якщо це торговий центр, то охорона не повинна пускати людей без маски. Деякі заклади не дотримуються обмежень, закрити ми їх не можемо, економіка не витримає ще одного локдауну", – пояснив Радуцький.

Раніше ми писали, що розкриті нові обмежувальні заходи, які незабаром будуть затверджені МОЗ. Про це заявив глава профільного міністерства Максим Степанов.

За його словами, в містах, які потрапили в червону зону, хочуть повністю заборонити масові заходи, а в зеленій - їх зможуть відвідувати не більше 50 осіб.

"...На засіданні уряду (сьогодні - ред.) будемо пропонувати більш жорсткі обмеження в Україні, але без "локдаунів", які будуть зупиняти економіку. Ми вважаємо, що треба повністю, стовідсотково, заборонити будь-які масові заходи більше 50 осіб в зеленій зоні, більше 30 осіб в жовтій, 20 в помаранчевій і повністю в червоній зоні, якщо ми говоримо про адаптивний карантин. Правила "одна людина на кількість метрів не працюють, все одно хтось намагається провести заходи, аргументуючи це вулицею, а потім ми бачимо зростання в місті чи регіоні кількості хворих", - заявив Степанов В ефірі політичного ток-шоу.

Головний санлікар Віктор Ляшко, у свою чергу, попередив, що вже сьогодні, 13 жовтня, МОЗ запропонує нардепам продовжити карантин до 31 Грудня.

"Також обмежать діяльність закладів громадського харчування до 22 годин, ми пропонуємо це зробити", - сказав він.

За словами Ляшка, ситуація з китайським вірусом в Україні- "неспокійна", тому обмежувальні заходи необхідно переглядати.

Українські чиновники вирішили попередити громадян про зміну системи штрафів, гроші тепер будуть йти в «інший бік». Про це свідчить законопроект №4194.

Так, згідно з текстом документа, автором якого є Олександра Устинова з фракції «Голос», половина загальної суми штрафів за порушення правил дорожнього руху повинні будуть піти в місцеві бюджети.

Уточнюється, що мова йде про штрафи, які вдається виявити за допомогою автоматичної системи фіксації порушень. До них відносяться:

«Проектом пропонується внести зміни до статей 29, 64 і 69 Бюджетного кодексу України, а саме встановити, що 50% надходжень від адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі в межах відповідного населеного пункту, будуть спрямовані до доходах відповідного міського, сільського чи селищного бюджету », - йдеться в повідомленні.

У зв'язку зі стрімким поширенням китайського вірусу в Харкові вирішили змінити роботу метрополітену. Рішення зменшити інтервали між поїздами метро, ​​щоб не допускати скупчення народу, взяли на нараді «Посилення протиепідемічних заходів на території міста (Covid-19)».

Відповідне розпорядження директору КП «Харківський метрополітен» В'ячеславу Стаматіну озвучив перший заступник міського голови Ігор Терехов.

«Транспорт. Де Стаматіної? Я тебе зобов'язую зараз прямо, вийшовши з цієї зали, ти повинен розробити графік руху поїздів зі скороченим інтервалом. Збільшуй кількість поїздів, не треба, щоб люди чекали на платформах і накопичувалися », - цитує чиновника кореспондент Newsroom.

Крім того, Терехов додав, що влада планує звернутися до Національної поліцію з вимогою посилити контроль за дотриманням масочного режиму в громадському транспорті.

В Україні тривають перевірки "недобросовісних" роботодавців. Як відомо, з 1 вересня були посилені перевірки роботодавців в сфері оформлення трудових відносин з працівниками.

У Держпраці підкреслили, що тільки за один вересня виявили понад 2 тис. Незадекларованих працівників.

92% перевірок в першому місяці осені завершилися виявленням незадекларованого праці. В середньому, інспекторі Держпраці під час одного відвідування виявляли 4 незадекларовані працівника.

16 роботодавців, які проігнорували прошліе рекомендації інспекторів про оформлення найманої праці і у яких були виявлені такі випадки в ході інспектування, були оштрафовані на загальну суму 3,9 млн.

У Держпраці нагадують, що згідно законодавства штраф за одного незадекларованого працівника може становити 141 тисяч гривень.

Більш того, законодавство передбачає кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

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