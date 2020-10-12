Дочка хворої на рак російської актриси Анастасії Заворотнюк здивувала публіку новим оригінальним образом

Анна поділилася новими знімками на своїй сторінці в Instagram, чим викликала захват фоловерів, інформує Politeka.net.

Так, на одному з фото дівчина позує в світлій сукні вище колін посеред поля, зарослого дикою травою. Її волосся розпущене, в правій руці Анна тримає куртку.

На другому і третьому знімках куртка вже на дівчині, також фанати бачать у всій красі стрункі ніжки зірки у високих чорних чоботях.

"Навчитися слухати природу, шелест вітру, трави🌾 побачити красу в цих в'янучих листках, в цьому майже заснув лісі, в цій вже пожовклої траві. Стати єдиним цілому з цією дивовижною красою. Мені здається, це найкраща медитація✨

Шкода, що ми так рідко помічаємо цю красу природи і не бережемо її💔 адже саме в ній ми черпаємо натхнення,силу і здоров'я. Так само черпали натхнення і були зачаровані красою російської природи поети і письменники🌍 " - підписала фото Заворотнюк і процитувала відомого російського поета Сергія Єсеніна.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Anna Zavorotnyuk (@anna_zavorotnyuk) 12 жов 2020 о 6:27 PDT

Фанати гідно оцінили новий образ дівчини, наставивши їй безліч лайків і висловивши своє захоплення в коментарях до посту.

"Яка ви красива!😊 💋 ❤ ️ Дуже красива Нют, як мама? А мене не покликала туди 😂 Ми хочемо Вас бачити в кіно, Ганна)👏 В сусіднє село в такому прикиді не ходи 😄😄 Чарівна дівчина Красуня Ви дуже гарна 😍,плаття теж ❤️👌 Красоточка😻🔥 ви шалено красива 😍", – написав вони.

Раніше ми писали, що 24-річна дочка важко хворої актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, підкорила ідеальним чином в міні. Красуня, яка також є моделлю, володіє неймовірним смаком і її луки завжди привертають увагу шанувальників.

Так, Анна опублікувала серію фото в стильному образі. Зірка позувала в чорній міні-сукні, яка мала клешену спідничку.

Грайливий наряд чи не відкривав види на найпотаємніше. Зверху дочка актриси одягла шкіряний піджак.

На ніжки красуня натягнула чорні колготки з принтом з сердечок. Капелюшок і стильні окуляри завершили образ.

"Трошки турист🏰 люблю я нашу Червону площу, дуже величний монумент️ ️ бажаю вам чудового тижня🥀", - написала Анна.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк вразила безтурботним видом на прогулянці.

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