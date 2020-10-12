Ольга Фреймут розчарувала глядачів шоу «Танці з зірками»

Шанувальники проета впевнені, що телеведучій давно пора покинути шоу. Про це пишуть в коментарях на офіційній сторінці «танців» в Instagram.

"Всі пари гідні, але одна просто жесть, пара Фреймут🥵, без почуттів, емоцій 😂", "Ну «це вже смішно! Де Надя Мейхер, а де Фреймут! Глядачам плювати хто у Фреймут чоловік і якщо так триватиме, шоу втратить інтерес, а головне повагу публіки!!!", "Так приберіть Ольгe. Скільки можна", "Давайте вже дамо Фреймут відпочинок. Батл з Кухар це вже занадто", " як шкода, що Фреймут не вигнали, напевно тримають як клоуна в шоу», «краще б Олю Фреймут відправили за борт. Вона тільки ниє", " Фреймут дуже слабка учасниця, ні емоцій, ні гнучкості - як дощечка на паркеті», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, в сьомому ефірі "танців" Фреймут кинула виклик судді Катерині Кухар. Це сталося після того, як балерина заявила, що під час виконання Фреймут ча-ча-ча в її рухах не було грації, а в стегнах – сексуальності.

Нагадавши, Кухар з "Танців з зірками" показала пишність в ефектному міні, Дімопулос оцінила.

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