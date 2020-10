View this post on Instagram

У шостому прямому ефірі Олег Винник (@olegg.vynnyk) та Олена Шоптенко (@alena_shoptenko) вдруге не змогли вийти на паркет, тому їх було дискваліфіковано з шоу. Але учасники #танціззірками не згодні з таким рішенням і просять повернути пару на проект. А що скажеш ти? 🤔 Повне відео можна переглянути онлайн на 1+1 video за посиланням в сторіз.