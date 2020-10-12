Доля Олега Винника у шоу "Танці з зірками" вирішена остаточно

Дискваліфікованому учаснику запропонували повернутися в шоу.

Нагадаємо, у попередньому випуску, за правилами проекту Олег Винник та Олена Шоптенко, які пропустили два випуски через Китайський вірус, були дискваліфіковані.

Але, учасникам проекту, глядачам, а також представникам українського шоу-бізу таке рішення здалося несправедливим.

Так, відразу ж в ефірі шу Ольга Фреймут заявила, що Олега Винника варто залишити в проекті, адже вірус, яким захворів артист, може наздогнати кожного.

"Будь ласка, форматники шоу, ми вас просимо, залиште Винника в проекті. Дайте йому шанс", - звернулася вона.

Інші учасники підтримали ведучу і разом з глядачами скандували: "Винник".

Пізніше в мережі з'явилося відеозвернення, яке записали зірки українського шоу-бізнесу. Alyona Alyona, Сергій і Сніжана Бабкіни, Юрій Горбунов і Катя Осадча, Позитив і Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Дмитро Зібров, Наталія Могилевська та інші бажають парі одужання і повернення на паркет.

Однак в результаті Олег Винник відмовився повертатися в проект.

Відзначимо, в мережі пишуть, що таке рішення гідне поваги.

"Радує, що Винник поважає своїх колег і вирішив відмовитися від можливості залишитися в проекті", "ухвалив правильне рішення, зберіг своє обличчя", "це було гідно", "справжній чоловік!!!! Чесний, справедливий. Браво!» ,- пишуть в мережі.

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