Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала розкішний вечірній образ

Модель рекламує купальники і нижню білизну, тому в її профілі переважно кадри зі зйомок і відпочинку в трендових образах. Незважаючи на те, що дівчина не приховує достоїнств, повністю вона їх не показує, залишаючи інтригу.

А скромних нарядів Демі практично і не показує, так як це не її стиль. Проте, на світських заходах, під час відпочинку в ресторанах і модних клубах вона показує зовсім інший імідж. Роуз виблискує розкішними сукнями з глибокими декольте або ж топами і міні спідницями з високою посадкою на талії.

Сукня з каменів і бісеру, а також зі сміливим розрізом на бюсті привернуло увагу користувачів до себе. Демі не так часто показується в таких нарядах:

"Ці очі🔥 🔥 🔥; піднесений наряд🔥 🔥; красива дівчина; поцілунок за тебе, тому що ти мені дуже подобаєшся, Чао; дівчина такий погляд для тебе😍; дзеркало не виправдало твого пишноти😍; bufas brutales🍆 💦; Боже це обличчя! 🤤 🤤 🤤 ; Хвилястий малюк 💃 🌊 ((( 🌊 ; моя улюблена фотографія-прекрасний ангел; Демі Ти виглядаєш так королева принцес; я здаюся🔥 😩».

Ми також писали, що пишногруда модель завжди підкреслює достоїнства найсміливішими нарядами і жаркими образами, які привертають до неї все більше шанувальників. Дівчина не боїться критики, тому що приймає себе такою, якою вона є і худнути відмовляється.

Ще в школі Демі фанатично намагалася скинути вагу, після чого потрапила в лікарню з проблемами зі шлунком. Пообіцявши близьким після цього не худнути і піклуватися про себе, Роуз кинула спроби позбутися від пишних форм. Згодом її бюст став своєрідною "родзинкою" на фото. В Instagram Демі показує кращі кадри з відпочинку, як веселиться на пляжі і пікантні фото з рекламних зйомок.

У мікро-бікіні рожевого кольору на тонких лямках і спідницею з розрізами до стегна, Роуз вразила видом на бюст шостого розміру. Ось як реагують в мережі.

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