Українців готують до подорожчання тарифів під час опалювального сезону

Зокрема, ціна на блакитне паливо зросте вже найближчим часом - під час опалювального сезону. При цьому ціна на газ буде нижче, ніж рік тому, але вище, ніж в кілька останніх місяців, тому вони істотно вдарять по кишені.

Про це попередили аналітики в коментарі для видання Обозреватель.

За їхніми прогнозами, оплата блакитного палива може підскочити з 5,3 до 7 гривень за кубометр. Подібна ситуація характерна для пікового споживання газу, який припадає на зимовий сезон.

Експерт Єгор Комов зазначив, що дивуватися таким цифрам не доводиться, адже газ є товаром, собівартість якого зростає залежно від попиту.

"Як тільки настане опалювальний сезон, Україна почне споживати більше газу. Кількість покупців збільшиться, а значить, зростуть і тарифи. Але існують способи, як заощадити на оплаті комуналки. Завжди можна обрати річний тариф, тоді ціна не буде змінюватися всі дванадцять місяців",- додав аналітик.

Вартість кубометра газу почне знижуватися ближче до середини весни 2021 року, оскільки це сезонний товар. В умовах теплої зими українці теж зможуть заощадити на оплаті комунальних тарифів.

Аналітик Оксана Запорізька пояснила, що підвищення тарифу на газ відбувається кожного року під час опалювального сезону. Поки складно точно спрогнозувати, скільки складе вартість кубометра газу взимку, але експерт впевнена, що ціна точно буде вище, ніж в даний час.

Нагадаємо, тарифи на комуналку накрутять в кілька разів, літні ціни здадуться копійками.

Як повідомляла Politeka, перегляд тарифів на комуналку, Шмигаль зробив важливу заяву.

Також Politeka писала, що тарифи на медпослуги різко зростуть, МОЗ озвучив нові суми.