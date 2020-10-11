Американська фітнес-модель Ана Чері показала яскравий пляжний кадр з відпочинку

Дівчина продовжує радувати фанатів стильними фото з відпочинку і вражати витівками на пляжі. Нещодавно модель відправлялася у відпустку разом з подругами і влаштувала цілу фотосесію на райському острові. При цьому дівчина показала фігуру у всій красі - крихітне бікіні майже нічого не приховало.

Ана не любить приховувати своє тіло в принципі, так як запевняє, що знаходиться в хорошій формі і не бачить сенсу ховатися. Спортсменка багато часу проводила в спортзалі, після чого почала також створювати речі для тренувань і стала лише популярнішою.

Для того, щоб увага до неї продовжувала зростати, Чері публікує фото в бікіні. На одному з таких вона показала переваги, розв'язавши верхню частину купальника і стоячи біля гойдалок. Позуючи у воді, модель виглядала дуже привабливо, що і відзначили користувачі Мережі:

"Немає нікому спокою, вона все дражниться😜 😜 😜; які пишні форми, мила; мені подобається пристрасне серце цієї чуттєвої красуні🐰 👙; wao чудовий образ, мила; як мені стати дерев'яними гойдалками; @anacheri ти така красива😍 😘 💦; що ви любите і не любите в своєму тілі?; Ванаа бачить це позаду ❤️; досконалість😍 👌❤️; цей розмах на межі! 🐷 🐷 🐷 ; Це чудово!; Ти така красива 😍; Ура така красива».

Ана нещодавно відправлялася у відпустку разом з подругами, де відмінно провела час і вразила всіх фото і відеозвітом, які опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Тим часом користувачі мережі продовжують захоплюватися фігурою спортсменки, яка раніше багато знімалася в пікантних фотосесіях.

Фітнес-модель не тільки показує фігуру в спортивних костюмах, але ще і досить часто демонструє переваги в одній білизні. Ана показує, як виглядає в білих, червоних і чорних мереживах, приміряючи трендова білизна. Один з таких кадрів бурхливо обговорили в мережі, адже дівчина і справді виглядала дуже яскраво.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

А ще Politeka писала, що спокуслива Ана Чері порадувала, обтягнувши свій пружний "горішок" Екстра міні

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні