Не кожна жінка може дозволити собі бути смішною

Вєрка Сердючка мило привітала з днем народження свою "маму" кумедним фото

10 жовтня українська артистка Інна Білокінь, відома своїм сценічним образом "мами" Вєрки Сердючки, відсвяткувала день народження. Зірці виповнилося 52 роки. З цього приводу на офіційній сторінці Вєрки в Instagram з'явився новий пост, передає Politeka.net.

У публікації Вєрка привітала свою колегу зі святом.

"З днем народження, дорога Інна!" ,- йдеться у підписі.

Свій запис Сердючка у виконанні Андрія Данилка супроводила безліччю смайликів, в тому числі у вигляді численних келихів пива.

Також артист опублікував чорно-білу фотографію Білокінь. На ній актриса позує без традиційного образу мами Вєрки Сердючки. При цьому, вона завмерла в кумедній позі, показуючи язик в камеру. Варто відзначити, що на знімку вона виглядає дуже молодо.

Шанувальники знаменитості тут же приєдналися до привітань свого кумира в коментарях.

"Ура! З днем Народження, найпозитивніша і найкраща мама України", "Ну Мамуля!! Шикарна тітка", "не кожна жінка може дозволити собі бути смішною!!! Здоров'я Інні і залишатися енергійною і позитивною!", "Інну вітаю З Днем народження, здоров'я невичерпного, любові, удачі, натхнення, сімейного тепла і позитиву у всьому", "красуня від Бога", "це екстаз!!! З днем народження, Інночка", "хоч би розчесалася", - пишуть українці під постом зірки.

Нагадаємо, помолоділа мама Вєрки Сердючки приголомшила зовнішністю в день народження: "років 20 максимум".

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