Хореограф Влад Яма, який є суддею проекту "Танці з зірками", поділився зворушливим сімейним фото

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував знімок, на якому тримав на шиї синочка Леона. Поруч стояла розкішна дружина Влада Лілія в довгій чорній сукні. Вона тягнулася до хлопчика і цілувала його. Судячи з усього, це фото було зроблено під час постановочної сімейної фотосесії.

"Як же мені пощастило", - підписав фото Яма.

За 40 хвилин фото оцінили майже 3 тисячі осіб. У коментарях під постом залишили масу приємних слів і побажань.

"Цінуй це!", "Красиві і щасливі", «Будьте щасливі, залишайтеся такими ж коханими і красивими», «такі милашки», «чудові», "100%", "стільки хорошого хочеться написати)), але ви і так все знаєте. Повторюся - просто приємно дивитися на Вашу сім'ю, око радіє. Бережіть себе", "заслужив!",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Лілія Яма також опублікувала це фото у себе в Instagram, написавши про принципи виховання сина.

"Принцип - з народження ставитися до нього як до особистості зі своїм характером і емоціями, правом свободи вибору і мріями, виходячи з його дитячого життя. Ми з ним майже ніколи не "сюсюкаємося", намагаємося спілкуватися як з дорослою людиною", - розповіла жінка.

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