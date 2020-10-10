Популярна співачка Ані Лорак порадувала фанатів новими знімками
Як відомо, останнім часом співачка Ані Лорак, яка давно поїхала жити в Росію, вражає своїми перетвореннями. Артистка не тільки змінила зачіску, але і оновила гардероб. Всі свої нові наряди і експерименти з укладаннями Лорак демонструє на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Знаменитість постійно просить шанувальників оцінити її нові образи і цей раз не став винятком.
Цього разу співачка здалася в чорній шовковій блузці. Артистка вирішила зробити селфі, поки їхала в автомобілі у справах.
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"1 або 2?",- звернулася вона до фанатів.
Всього за годину знімки набрали понад 30 тисяч лайків, серед тих, хто відзначив публікацію Ані Лорак, був популярний російський співак Сергій Лазарєв.
"Ти красуня на будьякій❤️Ми тебе любимо 😘", " Яка красива 💘 💘 »,
"Дуже складний вибір, ваші очі і посмішка",- пишуть в мережі.
Раніше ми писали, що на одній з фан-сторінок ані з'явилося архівне фото, на якому вона позувала в красивому обтягуючому платті. Лорак посміхалася і дивилася в кадр, її волосся красиво спадало на плечі.
При цьому вся увага шанувальників була прикута до пишного бюста співачки, який вона упакувала в золотий корсет сукні. Груди красуні так і норовила вистрибнути з глибокого декольте.
Нагадаємо, що Лорак без макіяжу спробувала приховати зайве під масивною кофтою: "просто нічого собі...".
Як повідомляла Politeka, Ані Лорак, яку в дитинстві віддали в інтернат, здивувала знімком з мамою: "справжні чудеса...".
Також Politeka писала, що Лорак у просвічуючій майці засвітила зайве в ресторані.