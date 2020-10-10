Відома фітнес-модель Ана Чері показала, як розважається на відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких намагалася гребти, стоячи на дошці для серфінгу. Красуня вибрала купальник, який ледь зміг прикрити її пишні форми. Невеликі клаптики тканини від ліфчика закрили тільки найінтимніше. Внизу на фігуристій Ані були надіті трусики на зав'язках, що оголили її підкачану «п'яту точку».

"Я люблю гребти", - грайливо підписала фото Чері.

Всього за півгодини пост моделі зібрав понад 40 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Вау", "Моя любов", "ти можеш сісти мені на коліна", "Вау!! Чудовий вигляд", "просто красиво", "Супер", "Ого, вона чудова і красива", "Вау, ти дуже щаслива", "Ваше тіло феноменально!", "Вау, у тебе відмінне ідеальне тіло", "ти як завжди красива і приваблива", "захоплюючий вид", "Ніхто не може зрівнятися з твоєю жаркістю", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ана Чері в білому халатику без білизни показала, як релаксує після важкого тижня. Красуня закрила очі від задоволення, сівши на край ванної. Її волосся було розпущене, що додало особливого шарму фото.

Нагадаємо, що Ана Чері показала засмаглі принади, млосно приспустивши купальник: "виглядає гостро".

Як повідомляла Politeka, грайлива Ана Чері в крихітному купальнику розляглася, показавши шикарний вигляд ззаду:"солодкі булочки".

Також Politeka писала, що Ана Чері, залишившись в одній футболці, блиснула засмаглими сідницями:"це ідеальний персик".