Примадонна російської естради Алла Пугачова була помічена в компанії телеведучої і продюсера Яни Рудковської

Відповідний знімок розмістили на фан-сторінці, присвяченій легендарній виконавиці, передає Politeka.

На фото Алла Борисівна в чорному одязі сидить в кріслі, засвітивши стрункі ніжки. Зверху примостилася відома блондинка, при чому її ботфорти і сумочка були в тон крісла.

"Всім гарної суботи ❤️🙌 🏻 ☀️", - побажали автори сторінки.

Користувачі мережі тут же почали обговорювати спільний знімок двох знаменитостей, звернувши особливу увагу на взуття Рудковської.

"У Яни ботфорти в колір крісла🔥Супер модний прикид🙉 🙉 🙉", "Чоботи Рудковської-відпад!", "Красуні", - висловилися вони в коментарях.

До цього в компанії Яни Рудковської засвітився чоловік Пугачової Максим Галкін.

Як стало відомо, російський шоумен побував на дні народженні свого друга. На святі артист зустрів Рудковську, з якою вони вирішили зробити спільні Селфі.

"З Максом на др у нашого друга зробили selfie! Макс попросив викласти в оригіналі! Ні грама фотошопа, зуб даємо (викладала при ньому))! Ми такі як є, до речі ще нічого", - підписала фото Рудковська.

Нагадаємо, Пугачова з Галкіним розчулили виходом у світ з чарівними дітьми: "Аллочка, не дарма...".

Як повідомляла Politeka, задоволений Галкін розцвів у компанії відомої блондинки: "зараз йому Алка підправить фізію».

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна блищала в білій сукні, як у нареченої.