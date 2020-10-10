24-річна українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася в мережі кадрами перевтілення

Відповідний ролик зірка розмістила на своїй сторінці в Інстаграм, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Спочатку на кадрах можна побачити Нікітіну без макіяжу і зачіски, артиска морщить ніс і сама собі не подобається.

Потім за допомогою швидкого режиму зовнішність гумористки різко змінюється і вона перетворюється вже в нафарбовану і з накрученими локонами красуню.

"Як вам моє перевтілення?) Оцініть від 1-10👇 🏻❤️", - попросила знаменитість у фанатів.

Користувачі мережі не пройшли повз і почали коментувати зовнішність Катерини.

"Яскрава запальничка! зарядила позитивом на весь цей чудовий день! Спасибі«, "У будь-якому вигляді красиво», «Ти дуже красива»,«Красуня», "Досконалості немає меж", - висловилися вони.

Раніше ми повідомляли, зухвала Нікітіна постала абсолютно голою. Артистка позувала по груди у воді, здивувавши своєю чуттєвістю і ніжністю.

Нагадаємо, що Катерина Нікітіна зігнулася біля жердини і вразила талантом: «обожнюю...».

Як повідомляла Politeka, Катерина Нікітіна в образі спокусливої рокерші довела, чим краще Полякової: "вогонь!".