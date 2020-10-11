Всі як на підбір

Знамениті красуні не готові прощатися з літом, тому сміливо відправляються в теплі краї і діляться яскравими знімками в купальниках

Як передає Politeka.net, спокусливі фото в бікіні з'явилися в Instagram у багатьох зірок.

Так, екс-Nikita Анастасія Кумейко полетіла до Єгипту, звідки ділиться пікантними фото в різнокольорових купальниках.

Красуня Настя Каменських нещодавно повернулася з відпочинку, але все ще оживляє в пам'яті спогади з цієї прекрасної поїздки.

Телеведуча Леся Нікітюк не стрималася, і показала свою апетитну «п'яту точку» у всій красі.

Світлана Лобода нещодавно вразила видом в леопардовому купальнику з глибоким декольте. Виглядала артистка просто чудово.

Красуня Надя Дорофєєва нещодавно відпочивала в Туреччині з чоловіком і друзями. З курорту вона ділилася досить гарячими фото.

Регіна Тодоренко хоч і не відпочиває на морі, а все ж ділиться спогадами про теплі краї.

А в США, судячи з фото західних знаменитостей, літо триває. Так, модель Жизель Олівейра поділилася пристрасними фото в ретро-купальнику.

А володарка титулу "Міс Всесвіт" Олівія Калпо підкорила шанувальників видом в неймовірно розкішному чорному купальнику, в якому модель ледь не засвітила свій бюст.

Нагадаємо, що сліпуча Настя Каменських здивувала незвичайним стилем:"Боже, яка вона прекрасна".

Як повідомляла Politeka, зухвала Леся Нікітюк збентежила занадто відвертим виглядом в бікіні:"Так би взяв і вкусив".

Також Politeka писала, що гаряча Даша Астаф'єва без одягу поніжилася в ліжку, оголивши солодкі місця: «Ох, яка...».