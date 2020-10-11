Нова обраниця турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, екс-чоловіка Ані Лорак похвалилася стильним образом

Як відомо, після розставання з українською знаменитістю Ані Лорак Мурат обзавівся новою пасією. Зараз бізнесмен перебуває у відносинах з дівчиною на ім'я Лілія, яка працює візажистом, і вона з Києва. Дівчина є активним користувачів Instagram, де регулярно викладає знімки, на яких намагається ефектно позувати на всіх фото і показувати себе в стильних образах, передає Politeka.net

Так, Лілія вирішила похвалитися новим головним убором, який купила днями – невеликим капелюшком кавового кольору. На фото дівчина позувала за кермом автомобіля. Одягнена вона була в повсякденний стиль-джинси, білу трикотажну блузку з глибоким вирізом, а поверх накинула чорну шкіряну куртку.

"Мій перший капелюх 👒мені йде?☺️", - просила вона у своїх знайомих.

Треба сказати, що головний убір вдало підійшов Лілії і користувачі в мережі їй про це сказали в коментарях.

"Ой, яка гарна дівчина і капелюшок", "Капелюх 💣 тобі все йде️️😂","Який кокетливий капелюшок!", "Супер", "Дуже йде", - повідомили вони.

До цього ми повідомляли, що нова пасія Мурата Налжаджіоглу вирішила похвалитися поїздкою, а заодно і блиснула своєю фігурою, вірніше бюстом.

На фото Лілія попозувала на борту літака. Вона зображена сидячи за столиком, який сервірований фруктами. Дівчина із задоволеним виглядом тримає в руці келих шампанського.

Щоб додати пікантності кадру, вона розстебнула жакет і засвітила свої значні груди, яка так і намагається вистрибнути з облягаючого топа.

"Чекають веселі вихідні 🔥", - загадково підписала знімок дівчина.

Варто нагадати, що Ані Лорак і Мурат Налчаджіоглу одружилися в 2009 році, в шлюбі у них народилася дочка Софія. Щастя виявилося недовговічним: пара розлучилася в минулому році після публікації доказів розгульного життя чоловіка і гучного скандалу.

Нагадаємо, якою Ані Лорак була до пластики і розлучення, в мережі спливло несподіване фото: "де її родимки?".

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